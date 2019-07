¿Con qué 'outfit' nos sorprenderá Aitana en su concierto de Santander? Analizamos sus looks VIVIR LA MODA La joven 'triunfita', gran reclamo de los conciertos de la Semana Grande de Santander, tiene una imagen aún por definir SERGIO SAINZ Viernes, 26 julio 2019, 14:47

No sabemos si tendrá tiempo para ir de compras antes o después de su concierto en La Campa de La Magdalena, pero seguro que Aitana agradecería unos cuantos consejos de imagen. Así, desde Cantabria DModa hemos recurrido a varias expertas de lo 'fashion' para que analicen y valoren los estilismos de la joven cantante. La catalana será protagonista este sábado del concierto más mediático de la Semana Grande de Santander y se prevé que sobre el escenario no fallen sus habituales looks, que oscilan entre una versión más adolescente y otra de diva recién estrenada. Una imagen que responder a la traslación real de su tiempo en la academia de 'Operación Triunfo', donde no entendía muchas de las prendas que el equipo de vestuario seleccionaba para las galas. Ella era más de chándal y coleta espontánea.

Para la diseñadora cántabra Trinidad Castillo, especializada en confección a medida y trajes de novia, Aitana «es una chica joven que tiene que acabar de definirse. Aunque muestra un estilo propio que creo que es un acierto cuando va más de sport, con 'crop tops' y pantalones, pero falla en la elección de sus looks de fiesta». La creadora tiene claro qué potenciaría para reforzar su imagen. «Es una niña muy guapa y fina, por eso el punto roquero que incorpora en alguno de sus looks es un acierto para quitarle un poco de naif», comenta.

Galería. Algunas imágenes con los looks más destacados de la joven cantante. / INSTAGRAM

La profesora de Estilismo de Cesine y asesora de imagen Gema de Luelmo define el estilo de Aitana como «actual y moderno, adecuado a su edad. La joven apuesta por looks atrevidos mezclados con otros más cómodos». En su opinión, «está claro que se sabe sacar partido. Como demuestra en sus actuaciones, donde vuelca su lado más sexy, pero sin caer en lo vulgar. En definitiva, Aitana es una chica 'millenial' con estilo propio», asegura de Luelmo.

Esencia natural

Nuestra maquilladora de cabecera, Alexandra Palazuelos, profundiza en su análisis. «Estamos en una época en la que tener un sello de identidad es muy importante. Así, la imagen va asociada al nombre. Artistas como Aitana necesitan crearse esa identidad fuerte para que no se pierda, incluso incorporando su nombre en las propias canciones. Ejemplos como Rosalía o Lola Índigo demuestran cómo una estética marcada consigue ese efecto». En el caso de la intérprete de 'Teléfono' «aún busca saber a qué tipo de público llega, pero, especialmente, gente joven. Con ella se potencia la realidad, la naturalidad, lo que es en estado puro». Destaca al equipo de profesionales que cuidan de su imagen, porque «saben responder a sus necesidades estéticas y sacar todo su potencial».

En cuanto al maquillaje destacan «los labios sin salir mucho de forma natural, pasando del tono rojo, muy en tendencia, a un 'nude' más de día a día. En general, es un maquillaje muy fluido y natural que le da un buen aspecto. Potencian mucho la máscara de pestañas, los ojos bien definidos con el 'eye-liner', la ceja con forma, pero sin estar muy exagerada, sino con el fin de embellecer. De ese modo, pretenden contar lo que son sus canciones y ella misma». Su melena la firma el equipo de GHD, marca de la que también es embajadora. «Puede variar más de peinado, pero ahora se imponen las modas orgánicas, todo muy desestructurado sin perder la esencia personal o el romanticismo para embellecer, que es lo que más se ve entre las 'celebrities'. Con Aitana pasan de lo angelical a que dé un melenazo y sea la reina del escenario. La clave con ella y todas las artistas de su generación es saber sacar partido a lo que tiene».

¿Con qué look nos sorprenderá en Santander? ¿Aparecerá con lentejuelas? ¿Irá con uno de sus 'crop-tops'? ¿En colores o más sobria? ¿'Rocker' o 'teen'? Aitana, ¡tú decides!

