Primera aparición del expríncipe Andrés y Sarah Ferguson tras quedarse sin títulos

Ya hay fecha para la primera aparición pública de Andrés Mountbatten y Sarah Ferguson después de haber perdido todos sus títulos por el escándalo que ha supuesto la relación del exmatrimonio con el pederasta Jeffrey Epstein. Será el próximo viernes 12 de noviembre en un evento familiar, el bautizo de Athena, la segunda hija de la princesa Beatriz y Edoardo Mapelli Mozzi, en la Capilla Real del Palacio de St. James.

La idea de la princesa Beatriz y de su marido era haber celebrado el sacramento antes, pero las controversias en las que ha estado envuelto su padre hicieron que retrasara este momento. A pesar de haber esperado, la sombra del expríncipe es alargada y la prensa británica ha recogido testimonios del círculo familiar que «teme tener que ver a Andrés allí». «Por supuesto, Beatriz ha invitado a su padre, pero la relación no pasa por su mejor momento. Aun así, está preocupada por él. Andrés atraviesa un periodo emocionalmente delicado y ella sabe cuánto adora a sus nietos. Negarle la oportunidad de asistir habría sido cruel», señala otra fuente.

Parece que nadie quiere aparecer en la fotografía al lado de los exduques de York. En este sentido, no se espera que acuda ninguno de los miembros más representativos de la corona: los reyes Carlos y Camilla; los príncipes de Gales y sus hijos, George, Charlotte y Louis; o los duques Eduardo y Sophie de Edimburgo. Tampoco lo hará la princesa Ana, quien tiene dos actos institucionales confirmados para ese día, una visita a la Real Academia Militar de Sandhurst y el Desfile del Soberano en Camberley, en Berkshire.

Con quien sí que podrá contar la princesa Beatriz es con su hermana Eugenia, quien asistirá junto a su marido Jack Brooksband y sus hijos, August y Ernest. Ellos serán uno de sus grandes apoyos en un día tan importante para la familia en el que la sobrina de Carlos III quiere que toda la atención se centre en la protagonista, la pequeña Athena, que nació antes de lo esperado el pasado enero con menos de dos kilos de peso.

No se espera que haya una fotografía oficial del bautizo, para evitar cualquier tipo de suspicacia. Será un evento familiar y privado en el que a pesar del empeño de Beatriz de York, todos los ojos estarán puestos en el expríncipe Andrés a quien vimos por última vez el pasado 16 de septiembre durante el funeral por la duquesa de Kent en la Catedral de Westminster.