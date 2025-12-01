El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
R. C.

Un problema de salud obliga a Cayetano Martínez de Irujo a aplazar la misa por su madre

El hijo de la duquesa de Alba no ha podido tampoco disfrutar de su luna de miel con su reciente esposa, Bárbara Mirjan

Joaquina Dueñas

Lunes, 1 de diciembre 2025, 13:37

Comenta

Un nuevo bache de salud ha complicado la vida de Cayetano Martínez de Irujo que no ha podido disfrutar de su luna de miel con Bárbara Mirjan, con quien se casó el pasado 15 de octubre, y tampoco ha podido celebrar la misa en memoria de su madre como hace cada 20 de noviembre. El hijo de la duquesa de Alba ha revelado a la revista '¡Hola!' que todo iba bien tras la operación de espalda que a la que se sometió unas semanas antes de su enlace hasta que, a los pocos días, volvió a tener unos dolores «inhumanos» debido a «una infección». «He pasado unos días terribles», ha relatado.

«Ya no es todo lo que he pasado a nivel físico. Psicológicamente, todo esto me ha afectado bastante… Llevo catorce operaciones en los últimos ocho años y ha sido muy duro», ha lamentado. De momento, tiene que seguir con la recuperación y necesita unos días más de tranquilidad. A pesar de eso, ha querido puntualizar que «no he cancelado la misa, sino que la he tenido que posponer por una causa mayor».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallecen tres amigos de entre 22 y 25 años en un accidente de tráfico en Virgen de la Peña
  2. 2

    «Las gallinas están cabreadas porque quieren salir a la calle, se lo noto»
  3. 3

    Tres «críos del pueblo» que rompen una pandilla y dejan un gran vacío en Cabezón
  4. 4 El Icass quita las competencias a una funcionaria por el «peligro» de perder 7 millones en subvenciones
  5. 5

    «Nos ha impactado a toda la comarca. Ahora hay que estar con las familias»
  6. 6

    El mago parte por la mitad al Eibar
  7. 7

    «Si aguanta la nieve, Alto Campoo abrirá para el puente; ojalá sea una temporada estable»
  8. 8 Castro Urdiales celebra San Andrés entre lluvia, sol y, como es obligado, caracoles
  9. 9 Delegación del Gobierno: Esa carretera está en buenas condiciones
  10. 10 Los autónomos se manifiestan en Santander: «Estamos asfixiados»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Un problema de salud obliga a Cayetano Martínez de Irujo a aplazar la misa por su madre

Un problema de salud obliga a Cayetano Martínez de Irujo a aplazar la misa por su madre