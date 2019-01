El reencuentro de David Bustamante y Paula Echevarría en Mercadona VIRALES Un empleado de la conocida cadena de supermercados se las ha ingeniado para 'reconciliar' a la mediática expareja ANA SOLÍS Lunes, 7 enero 2019, 18:15

Por muy insólito que parezca, David Bustamante y Paula Echevarría se han reencontrado en el Mercadona. Ambos han estado prácticamente codo con codo, aunque no de manera presencial. Todo se ha debido al ingenio de uno de los empleados de la conocida cadena de supermercados valenciana. Del resto se ha encargado Twitter.

Ha sido el usuario @MellamanMulo quien ha difundido a través de la red social el gracioso encuentro de la mediática expareja. Y es que alguien, en la sección de Perfumería, ha puesto demasiado juntas sus fragancias 'Muy mío', del cantante cántabro, y 'Paula', de la actriz asturiana, ambas de venta en Mercadona. El cachondeo se acentúa porque, entre ambos, hay otra colonia: 'Pure Attraction', de Deliplus.

Qué cachondo el que coloca las colonias en Mercadona pic.twitter.com/770JCSgPjD — Me llaman Mulo (@MellamanMulo) 31 de diciembre de 2018

Las risas en Twitter no se ha hecho esperar y miles de usuarios no ha podido evitar comentar la gracia del desconocido empleado. Eso sí, se trata de un sueño frustrado para quienes deseen ver, de nuevo, a las dos 'celebrities' de la mano, pues aunque recientemente se confirmara la ruptura entre Bustamante y la bailarina Yana Olina, el amor sí le sonríe a Paula Echevarría. La actriz asturiana no deja de gritar a los cuatro vientos sus amor por el futbolista Miguel Torres, con el que acaba de cumplir su primer aniversario como novios. De hecho, compartió en su Instagram una entregada declaración de amor.

Por su parte, el 'triunfito' no ha vuelto a mostrarse en sus redes desde que compartiera varias publicaciones nostálgicas en San Vicente de la Barquera. Todo indica que está volcado en su nuevo disco y en los preparativos de 'La Voz', programa al que se incorporará como asesor del 'coach' Luis Fonsi.

