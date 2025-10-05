El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Pedro José Román, jefe de cocina, y Teresa Monteoliva, propietaria de Cañadío Santander, tras recibir el tercer premio del concurso. DM

Cañadío repite podio en el Campeonato de España de Tortilla por quinto año consecutivo

El restaurante santanderino se cuelga la medalla de bronce en el certamen celebrado este domingo en Alicante

Candela Gordovil

Candela Gordovil

Santander

Domingo, 5 de octubre 2025, 19:08

La tortilla del restaurante Cañadío de Santander es una de las mejores de España. Eso es lo que decidió este domingo el jurado de la ... decimoctava edición del Campeonato Nacional de Tortilla de Patatas, celebrado en el marco de Alicante Gastronómica, en el que participaron una veintena de cocineros de ocho comunidades autónomas de España —Galicia, La Rioja, Cantabria, País Vasco, Madrid, Castilla y León, Extremadura y Comunidad Valenciana—. El establecimiento cántabro obtuvo el tercer puesto en un certamen que ya conocen a la perfección. Y es que, tras colgarse la medalla de bronce en esta última edición, ya es el quinto año consecutivo que Cañadío repite podio. En Alicante recogieron el galardón Teresa Monteoliva, propietaria de Cañadío Santander, y Pedro José Román, jefe de cocina.

