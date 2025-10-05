Cañadío repite podio en el Campeonato de España de Tortilla por quinto año consecutivo El restaurante santanderino se cuelga la medalla de bronce en el certamen celebrado este domingo en Alicante

Pedro José Román, jefe de cocina, y Teresa Monteoliva, propietaria de Cañadío Santander, tras recibir el tercer premio del concurso.

La tortilla del restaurante Cañadío de Santander es una de las mejores de España. Eso es lo que decidió este domingo el jurado de la ... decimoctava edición del Campeonato Nacional de Tortilla de Patatas, celebrado en el marco de Alicante Gastronómica, en el que participaron una veintena de cocineros de ocho comunidades autónomas de España —Galicia, La Rioja, Cantabria, País Vasco, Madrid, Castilla y León, Extremadura y Comunidad Valenciana—. El establecimiento cántabro obtuvo el tercer puesto en un certamen que ya conocen a la perfección. Y es que, tras colgarse la medalla de bronce en esta última edición, ya es el quinto año consecutivo que Cañadío repite podio. En Alicante recogieron el galardón Teresa Monteoliva, propietaria de Cañadío Santander, y Pedro José Román, jefe de cocina.

La tortilla de Alejandro Oliveira, del madrileño restaurante La Falda –hay dos en la capital–, fue la que se alzó con el primer premio. El segundo puesto fue para Celia Clara Correira, del restaurante Teulada de Elche.

