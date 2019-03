Crema de bacalao con crujiente de espinacas El bacalao y las espinacas son dos de los ingredientes necesarios para elaborar esta receta. / DM El agua de los mejillones es la base de este plato RICARDO EZCURDIA Sábado, 23 marzo 2019, 12:07

Esta semana os propongo una receta sencilla y perfecta cómo entrante en una comida o cena. Es una crema de esas que te acoge el estómago con agradecimiento los días de frío y muy sabrosa, tanto que en casa os la pedirán una y otra vez.

Partimos de un par de lomos de bacalao desalados, unos mejillones bien limpios, una patata, un par de dientes de ajo y unas espinacas, si pueden ser baby mejor.

Procedemos a abrir los mejillones en una olla con agua y una pizca de sal, el liquido resultante será la base de nuestra crema, una vez abiertos los reservamos y colamos el agua resultante. Ponemos la patata pelada a cocer en ese agua durante unos 25 minutos hasta que veamos que esta blandita.

Nos ponemos ahora con el bacalao. En una sartén con un par de cucharadas de aceite, ponemos los dientes de ajo picados, no hace falta que sean muy pequeños porque los vamos a triturar, tenemos que tener cuidado de que no se quemen porque pueden llegar a amargar. Agregamos los lomos de bacalao y los rehogamos un poco por cada lado, medio minuto. No importa que no se haga el interior.

En la misma olla donde tenemos el caldo de mejillón y la patata, introducimos el ajo y los lomos de bacalao, trituramos enérgicamente hasta conseguir una textura de crema fina, si queréis podéis retirar un poco del agua para ir controlando la textura y si la veis demasiado espesa ir añadiendo poco a poco hasta que esté a vuestro gusto.

Como siempre que trituramos una crema o puré, seguidamente lo ponemos al fuego para que poco a poco desaparezca el aire que le hayamos podido meter con la túrmix.

Mientras, precalentamos el horno a 180º y en una bandeja de horno ponemos las espinacas estiradas para que no se toquen unas con otras. Y por encima, con la ayuda de un pincel, las pintamos con un poco de aceite de oliva. Espolvoreamos por encima un poco de shichimi (7 especias) sal y pimienta. Colocamos encima de las espinacas un papel de horno para que no se quemen y superponemos otra capa de espinacas, así hasta hacer una mayor cantidad. Cuando tengamos las capas hechas, acabamos poniendo un último papel y lo metemos al horno durante 10 minutos aproximadamente, a 180º. Os recomiendo comprobar a los 8 minutos como van para que no se os estropeen. La idea es que queden crujientes, ese es su punto perfecto.

Servimos la crema bien caliente y ponemos por encima unas hojas de espinaca y un chorrito de aceite de oliva virgen extra. Si queréis también podéis saltear algún mejillón entre las hojas de espinaca, pero si no, los podéis sacar en el aperitivo con un rico aceite de ajo y pimentón.

Probad a hacerlo y veréis que hasta la gente que no es muy fan del bacalao se vuelve loca por esta crema.