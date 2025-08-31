La gran cita de la raza lechera por excelencia vuelve al Ferial con 136 animales en pista

El Memorial José Ruiz Ruiz se celebrará el sábado 6 de septiembre en Torrelavega con el concurso de un total de 18 ganaderías

José Luis Pérez Santander Domingo, 31 de agosto 2025, 11:08 Comenta Compartir

El próximo sábado, día 6 de septiembre, el Mercado Nacional de Ganados de Torrelavega volverá a vestirse de gala para acoger el XXIX Memorial José Ruiz Ruiz, el Concurso Regional de Ganado Vacuno Frisón de Cantabria, que cada año reúne a los mejores ejemplares de la región y se ha convertido en la cita más esperada para ganaderos, criadores y aficionados a la raza productora de leche por excelencia.

Organizado por la Asociación Frisona de Cantabria (AFCA), el certamen mantiene intacto su espíritu de escaparate y punto de encuentro del sector. No solo es un lugar para exhibir los avances morfológicos de la raza frisona, sino también un espacio de convivencia intergeneracional donde los ganaderos veteranos transmiten experiencia y los más jóvenes encuentran estímulo para continuar la tradición.

Este año, el concurso se vislumbra más abierto ya que la gran favorita, la Llinde Ariel Jordan, de SAT Ceceño, gran campeona en 2024, está a punto de parir. Según se recupere tras el parto, su propietario, Agapito Fernández, valorará si está en condiciones de acudir al nacional de Conafe, que se celebrará a final de mes en Gijón, donde tendría la posibilidad de repetir triunfo por sexto año consecutivo, algo nunca visto hasta la fecha.

Ampliar La gran campeona de 2024, Llinde Ariel Jordan, de la ganadería SAT Ceceño, junto con Agapito Fernández, su responsable. Este año la supercampeona no participará ya que está a punto de parir... El concurso se presenta más abierto. DM

Juez internacional

Este año la participación se mantiene en cifras muy destacadas: 18 ganaderías y 136 animales competirán en pista en una intensa jornada que dará comienzo a las 10.30 horas con la entrañable Sección Infantil de Manejadores, donde los más pequeños –hasta 14 años– demostrarán que el relevo generacional es posible en algunos casos/familias.

A partir de las 11.00 h. será el turno de las terneras y novillas, que ocuparán la mañana hasta las 14.00 h. Tras un descanso con aperitivo y la actuación del Grupo de Danzas San Pedruco de Solares, el protagonismo pasará a las vacas en lactación y los grupos, que prolongarán la emoción de la tarde hasta las 19.00 horas.

El encargado de juzgar será el gallego Bonet Cid, juez nacional de Conafe desde 2008, con una amplia trayectoria en certámenes tanto nacionales como internacionales. Propietario de una destacada ganadería en Lugo, su nombre está ligado a éxitos de prestigio, como el título de Gran Campeona Nacional que logró en 2007 con la vaca Rosalía James.

En total, el concurso repartirá más de 8.300 euros en premios, además de los banderines y estandartes que acreditan la calidad de los ejemplares más sobresalientes.

Feria Sabores de la Tierra

Una de las grandes novedades de esta edición será la celebración en paralelo de la I Feria Sabores de la Tierra de Cantabria, un escaparate gastronómico y artesano que reunirá a algunos de los mejores productores de la comunidad. Quesos, vinos, embutidos, miel, sobaos o quesadas estarán al alcance del público, que además podrá descubrir el flamante Mejor Queso de Cantabria 2025, elaborado por la quesería Tresgallo (Suances) tras imponerse en el concurso que AFCA organiza cada año.

La feria, que permanecerá abierta durante toda la jornada, aportará un aliciente extra para los visitantes, completando la experiencia ganadera con el sabor de los productos más representativos del territorio. Junto a los puestos de alimentación, se instalará también una exposición de maquinaria agrícola y empresas del sector ganadero, que reforzará el carácter profesional del certamen.

Un motor para el sector

El Concurso Regional Frisón es mucho más que una pasarela de animales premiados. Es, sobre todo, un barómetro de la ganadería cántabra, una ventana abierta a los avances genéticos y de manejo que permiten que Cantabria siga siendo una potencia láctea.

AFCA, la asociación organizadora, agrupa a más de 550 ganaderías con un censo de 56.000 animales y 32.000 reproductoras, responsables de más del 85% de la producción de leche de Cantabria. Las cifras avalan el peso de la raza frisona en la economía regional: la media actual de lactación es de 10.189 kilos de leche en 305 días, con un 3,68% de grasa y un 3,31% de proteína.

Además de su faceta competitiva, el certamen es también un foro de encuentro y aprendizaje. Las nuevas generaciones encuentran en este espacio un incentivo para formarse y continuar con una actividad que, aunque exigente, se mantiene como uno de los pilares de la identidad rural.

Programa y horarios 10.30 horas Campeonato especial infantil de manejadores.

11.00 Concurso de terneras y novillas.

14.00 Actuación Grupo de Danzas San Pedruco de Solares.

14.30 Aperitivo para reponer fuerzas.

15.30 Concurso de vacas en lactación.

De 10.30 a 19.00 Feria Sabores de la tierra de Cantabria y exposición de maquinaria y empresas del sector.

Para todos los públicos

El Concurso se ha consolidado como una cita que trasciende lo estrictamente ganadero. Su ambiente familiar, la presencia de los niños en pista, la música tradicional y la gastronomía local lo convierten en un evento abierto a todos los públicos. Quienes no puedan acudir en persona al Mercado Nacional de Ganados tendrán la oportunidad de seguirlo en directo a través de la página web de AFCA y su canal de YouTube, donde se publicarán los resultados y las imágenes de cada sección.

Ampliar Presencia de jóvenes, un brote de frescura necesario para el sector. DM Llera Her SC, de Valdáliga, a la cabeza en títulos: seis La ganadería Llera Her SC, de Valdáliga, propiedad de los hermanos Celis Gutiérrez, con seis títulos conseguidos entre 2011 y 2022 está a la cabeza en este certamen que es la gran referencia para el sector de las frisonas en Cantabria. En los últimos años su dominio ha comenzado a estar amenazado por SAT Ceceño, que con la sobresaliente vaca Llinde Ariel Jordan ha conseguido tres títulos de gran campeona entre 2018 y 2024, algo nunca logrado hasta la fecha, hito que se suma a sus cinco títulos nacionales consecutivos en el certamen de Conafe de la mano de Agapito Fernández y Rosana Jiménez.