Oro para Nos Veremos, de Quesería El Pendo. DM
World Cheese Awards

Nueve medallas para los quesos cántabros, con un oro para 'Nos Veremos' de El Pendo

Suiza ·

El vencedor absoluto ha sido un Gruyère local, y han conseguido galardones La Pasiega, Tres Valles Pasiegos, Gomber, Las Garmillas, Quesos de Ruesga y Tresgallo

José Luis Pérez

José Luis Pérez

Santander

Viernes, 14 de noviembre 2025, 20:12

Comenta

El mejor queso del mundo de 2025, según el certamen World Cheese Awards, es un Gruyère suizo por sexta vez en la historia de estos ... premios. El jurado, tras la cata realizada en Berna (Suiza) ha coronado al queso Le Gruyère AOP Vorderfultigen Spezial, con una curación de 18 meses, como el vencedor absoluto, imponiéndose a los más de 5.200 quesos de 46 países que se presentaron en una de las ediciones más reñidas del certamen.

