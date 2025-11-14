Nueve medallas para los quesos cántabros, con un oro para 'Nos Veremos' de El Pendo

El mejor queso del mundo de 2025, según el certamen World Cheese Awards, es un Gruyère suizo por sexta vez en la historia de estos ... premios. El jurado, tras la cata realizada en Berna (Suiza) ha coronado al queso Le Gruyère AOP Vorderfultigen Spezial, con una curación de 18 meses, como el vencedor absoluto, imponiéndose a los más de 5.200 quesos de 46 países que se presentaron en una de las ediciones más reñidas del certamen.

Plata para el Nata de Cantabria de La Pasiega de Peña Pelada (imagen superior). Plata para el Carburo de Quesería El Pendo. A la izquierda de la imagen, el cántabro Marcelino Real, de Arteserena, en Suiza. DM

Otra buena cosecha

Respecto a la participación cántabra, el balance puede considerarse muy positivo, a expensas de las últimas confirmaciones, ya que el viernes, la web oficial no recogía premios que si tenían los propios queseros en su intranet. En cualquier caso, y a riesgo de que haya algún premio más, el balance de este viernes, cuando se hicieron públicos los resultados, fue positivo, con un oro, tres platas y cinco bronces.

Quesería El Pendo, de los hermanos Andrés y Luis Pérez Portilla, tras haber logrado desde 2018 siempre medallas, este año por fin han recibido una de oro con su nuevo queso Nos Veremos, un semicurado elaborado con leche cruda de vaca de raza jersey, de ganadería propia. Se trata de un queso con 3-4 meses de maduración que se presenta en piezas de 4-5 kilos y tiene un precio de 22 €/kg.

También El Pendo ha logrado una de las tres medallas de plata con Carburo, un queso de leche de vaca pasteurizada.

Otra de las platas ha sido para una quesería emblemática, La Pasiega de Peña Pelada, con su nata de Cantabria con DOP. La tercera plata ha sido para Tres Valles Pasiegos con su Mestizo.

Las medallas de bronce han sido para La Pasiega con su queso ahumado; para Tresgallo con su queso curado; para Las Garmillas con su queso tierno; para Gombe con su queso La Llosa 10 meses; y para Quesos de Ruesga con su queso de oveja curado Las Nieves.

Gran éxito de Arteserena

Finalmente cabe destacar las seis medallas (un oro, cuatro platas y un bronce) logradas por el maestro quesero cántabro Marcelino Real con su quesería extremeña Arteserena, cinco con versiones del Cremositos del Zújar.