La propuesta televisiva más 'delicatessen'

Entre la abundancia de programas de recetas, de viajes gastronómicos y de concursos de cocina, Netflix destaca por su propuesta gastronómica nada convencional, con «delicatessen» como 'El gourmet samurái' o 'Ugly delicius', a las que se sumarán 'The Final Table' y 'Salt, Fat, Acid, Heat'.

En esta amplia oferta, buena parte de ella de producción propia, caben distintos géneros. Sin contar las películas de temática culinaria, las series documentales son una de sus principales apuestas con la aclamada 'Chef's Table' a la cabeza.

El 28 de septiembre se estrena la quinta temporada de esta serie de David Gelb -autor del no menos aplaudido documental 'Jiro Dreams of Sushi' (2011)- compuesta por capítulos monográficos que nos acercan a la filosofía culinaria y la personalidad de algunos de los mejores cocineros del mundo.

Escaparate para Massimo Bottura, Dan Barber, Magnus Nilsson, Alex Atala, Dominique Crenn, Enrique Olvera, Ana Ros, Tim Raue o Virgilio Martínez, en España se le ha reprochado su ninguneo a los chefs patrios, ya que sólo a Jordi Roca, repostero del triestrellado El Celler de Can Roca (Girona), se le ha dedicado un episodio en la cuarta temporada.

También tiene como protagonistas a famosos chefs internacionales 'The mind of a chef', en cuyo proceso creativo indaga el recientemente fallecido Anthony Bourdain. Cinco temporadas que pueden convertirse en un homenaje póstumo a quien llevó las cocinas del mundo y a sus autores a los hogares a través de las pantallas.

Con una temporada de ocho episodios, 'Ugly delicius' se ha convertido en una de las 'docuseries' favoritas de Netflix, ya que aborda otra vertiente de la comida: su capacidad para romper barreras culturales, de la mano del exitoso cocinero y empresario David Chang, del grupo Momofuku.

'The Hairy Baker's Asian Adventure', de seis episodios de una hora, acerca al espectador a la impresionante cocina asiática, mientras que Phill Rosenthal extiende sus destinos para mostrarnos en dos temporadas -primer y segundo plato- de seis episodios cada una qué no debemos perdernos al viajar a ciudades como Lisboa o Bangkok en 'Comida para Phill'.

Un paso más allá van 'Podredumbre', que en los seis episodios de su única temporada ahonda en la industria alimentaria para descubrir sus verdades menos apetecibles, y 'Cooked', con la que el escritor culinario Michael Pollan muestra cómo la cocina modela nuestro mundo y es reflejo de cada sociedad.

De sus mismos creadores, Jigsaw Productions, llega el 19 de octubre 'Salt, Fat, Acid, Heat', basada en el «best seller» homónimo de Samin Nosrat, autora que en cuatro episodios recorre las cocinas de Italia, las islas del sur de Japón, la península de Yucatán (México) y el restaurante Chez Panisse (EEUU), donde comenzó su carrera culinaria, para desmitificar y explorar los principios necesarios para conseguir que la comida sea sabrosa.

Ficción

Para quienes prefieran la ficción gastronómica 'El gourmet samurai' es una buena propuesta. ¿Mirar obras como un jubilado más? No. Takeshi Kasumi estrena su libertad laboral entregándose al placer de comer, en principio en solitario, aunque le acompañará su alter ego, un samurái (su guerrero interior) que disfruta tanto como él de cada bocado y sorbo pero es mucho más descarado y extrovertido.

En la carta de documentales hay variedad para todos los gustos: 'Jiro Dreams of Sushi' retrata al mítico «sushiman» tokiota Jiro Ono y cómo alcanzó la cima con un restaurante sólo para diez comensales, y 'E il cibo va, el viaje de la comida italiana' analiza cómo América ha adoptado y adaptado la cocina italiana gracias a sus migrantes.

Para el disfrute de los carnívoros 'Steak Revolution' busca la mejor carne del mundo y 'Barbecue' hace homenaje a la barbacoa como instrumento social.

Todo el mundo a la mesa

Y no pueden faltar los concursos. La próxima y ambiciosa propuesta de Netflix es 'The Final Table' (se traducirá como 'Todo el mundo a la mesa') una especie de 'TopChef' mundial en el que reconocidos cocineros competirán por un hueco en la mesa final con los mejores del mundo, entre los que están el español Andoni Luis Aduriz, el mexicano Enrique Olvera y la brasileña Helena Rizzo.

Doce equipos liderados por dos cocineros elaborarán en cada entrega platos típicos de México, España, Inglaterra, Brasil, Francia, Japón, Estados Unidos, India e Italia, lo que servirá para explorar la gastronomía de cada uno de los destinos con sus principales protagonistas.

Cocineros enfrentados a grandes banquetes y eventos en 'Great British Menu', familias en acción en 'The Big Family Cooking Showdown', pifias reposteras en 'Nailed it' versus las obras maestras dulces de 'Zumbo's Just Desserts' y la oportunidad a jóvenes cocineros de captar inversores para abrir su primer restaurante en 'El menú del millón' son otras propuestas para disfrutar de la competición en los fogones.