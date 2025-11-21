El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Estofado de cordero con garbanzos. Nestlé Cocina
La receta del día

Para combatir el frío ¿hay algo mejor que un estofado de cordero con garbanzos?

Una elaboración de la cocina tradicional perfecta para el primer temporal de bajas temperaturas de la temporada

Isabel González Casares

Isabel González Casares

Viernes, 21 de noviembre 2025, 07:06

Comenta

El primer temporal de la temporada se puede combatir en la mesa con el siguiente plato, una receta que encontramos en el blog de Nestlé Cocina. Es nuestra propuesta para hoy, un apetecible estofado de cordero con garbanzos que, además de rico, es saludable porque así lo son también sus dos ingredientes principales. La carne de cordero es una de las más equilibradas nutricionalmente hablando y... ¿qué podemos decir de los garbanzos? Una legumbre que contribuye a la buena salud cardiovascular y un apoyo a una buena digestión. «Por su gran variedad de ingredientes y su densidad calórica y nutricional es un plato muy completo y muy rico en fibra. Debería servirse como plato único», se señala en el blog.

Ingredientes

  • 200 gr. de tomate frito estilo casero.

  • 800 gr. carne de espalda cordero (reservar los huesos para el caldo).

  • 250 gr. de cebolla.

  • 250 gr. de berenjena.

  • 250 gr. de garbanzos cocidos.

  • 5 dientes de ajo.

  • 50 gr. de pasas de Corinto.

  • Orégano.

  • 2 hojas de laurel.

  • 2 ramitas de menta.

  • Sal.

  • Pimienta.

  • 4 cucharadas de aceite de oliva

  • Para el caldo: 150 gr. de apio; 150 gr. de zanahoria y 150 gr. de puerro.

Elaboración

  1. 1

    Cortar la carne en dados y rehogarla en una cazuela con un poco de aceite hasta que esté ligeramente dorada; retirarla y reservarla.

  2. 2

    Para el caldo: Rehogar el apio, puerro y zanahoria en un chorrito de aceite. Añadir 900 ml. de agua y cocer unos 30 minutos a fuego bajo.

  3. 3

    En la misma cazuela, rehogar la cebolla picada en un poco de aceite hasta que empiece a ablandarse; agregar los ajos enteros y pelados, la berenjena cortada en dados, el laurel y la menta y cocerlo unos 5 minutos removiendo continuamente.

  4. 4

    Añadir la carne reservada, el tomate frito, los garbanzos, las pasas, el orégano y el caldo preparado y sazonarlo con sal y pimienta; dejarlo cocer tapado, a fuego muy suave durante una hora.

  5. 5

    Antes de servirlo, retirar las hierbas aromáticas.

 

Publicidad

Top 50
  1. 1 El temporal deja varias incidencias por granizo y nieve en la red de carreteras cántabras y un choque múltiple en la A-67
  2. 2

    Un fallo en «la comprobación de puertas» deja en la calle a todos los pasajeros del tren de la línea C-2 en Santander
  3. 3

    Dos maletas y un colchón en el Panteón del Inglés
  4. 4

    Detienen a un guardia civil en el Puerto de Bilbao con 120 kilos de cocaína en el coche patrulla
  5. 5

    Los pescadores recreativos deberán registrar su pesca en una aplicación
  6. 6

    El Ayuntamiento de Santander suspende la recogida neumática en Castilla-Hermida y en la calle Alta
  7. 7

    Un vecino de Renedo de Cabuérniga sufre tres ataques de lobo en apenas cinco días
  8. 8

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años
  9. 9

    PP y PRC confirman su ruptura total
  10. 10

    La Fiscalía denuncia al alcalde de Liendo y a su antecesor por irregularidades contables

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Para combatir el frío ¿hay algo mejor que un estofado de cordero con garbanzos?

Para combatir el frío ¿hay algo mejor que un estofado de cordero con garbanzos?