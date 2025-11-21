Para combatir el frío ¿hay algo mejor que un estofado de cordero con garbanzos?

Isabel González Casares Viernes, 21 de noviembre 2025, 07:06 Comenta Compartir

El primer temporal de la temporada se puede combatir en la mesa con el siguiente plato, una receta que encontramos en el blog de Nestlé Cocina. Es nuestra propuesta para hoy, un apetecible estofado de cordero con garbanzos que, además de rico, es saludable porque así lo son también sus dos ingredientes principales. La carne de cordero es una de las más equilibradas nutricionalmente hablando y... ¿qué podemos decir de los garbanzos? Una legumbre que contribuye a la buena salud cardiovascular y un apoyo a una buena digestión. «Por su gran variedad de ingredientes y su densidad calórica y nutricional es un plato muy completo y muy rico en fibra. Debería servirse como plato único», se señala en el blog.

Ingredientes 200 gr. de tomate frito estilo casero.

800 gr. carne de espalda cordero (reservar los huesos para el caldo).

250 gr. de cebolla.

250 gr. de berenjena.

250 gr. de garbanzos cocidos.

5 dientes de ajo.

50 gr. de pasas de Corinto.

Orégano.

2 hojas de laurel.

2 ramitas de menta.

Sal.

Pimienta.

4 cucharadas de aceite de oliva

Para el caldo: 150 gr. de apio; 150 gr. de zanahoria y 150 gr. de puerro.

Elaboración 1 Cortar la carne en dados y rehogarla en una cazuela con un poco de aceite hasta que esté ligeramente dorada; retirarla y reservarla. 2 Para el caldo: Rehogar el apio, puerro y zanahoria en un chorrito de aceite. Añadir 900 ml. de agua y cocer unos 30 minutos a fuego bajo. 3 En la misma cazuela, rehogar la cebolla picada en un poco de aceite hasta que empiece a ablandarse; agregar los ajos enteros y pelados, la berenjena cortada en dados, el laurel y la menta y cocerlo unos 5 minutos removiendo continuamente. 4 Añadir la carne reservada, el tomate frito, los garbanzos, las pasas, el orégano y el caldo preparado y sazonarlo con sal y pimienta; dejarlo cocer tapado, a fuego muy suave durante una hora. 5 Antes de servirlo, retirar las hierbas aromáticas.