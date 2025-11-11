El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Alcachofas con almejas, una combinación que no defrauda.
Isabel González Casares

Isabel González Casares

Martes, 11 de noviembre 2025, 07:21

Puede que nos «suene» extraño, pero es un plato de muy buen resultado. Estas alcachofas con almejas nos dejarán en el paladar lo mejor de la hortaliza y también, lo más peculiar de un melusco que est muy nuestro. La receta nos llegar de la Asociación para la Promoción del Consumo de Frutas y Hortalizas «5 al día», que promueve precisamente la ingesta de ambos productos para una alimentación saludable y equilibrada. Y en esta elaboración nos encontramos con las beneficiosas alcachofas que, entre otras propiedades, ayudan a mejorar la digestión al estimular la producción de bilis. También nos protegen y depuran el hígado, y favorecen la reducción del colesterol y el azúcar en sangre. Su sabor terroso, ligeramente amargo y dulce, con notas a nuez y hierba, mientras que su textura es tierna y suave en el corazón, volviéndose más firme en las hojas exteriores, se suman a la textura y sabor, fuerte, a mar, de las suculentas almejas.

Ingredientes

  • 12 de alcachofas medianas.

  • 500g de almejas.

  • 150 gr. de jamón serrano.

  • 1 cebolla.

  • 3 dientes de ajo.

  • Aceite de oliva virgen extra.

  • 2 limones.

  • Sal.

Elaboración

  1. 1

    Se limpian las alcachofas hasta dejarlas sólo con el corazón, se parten a cuartos y seguidamente se exprime un limón sobre ellas, y se remueve para que se unten con el ácido y eviten la oxidación.

  2. 2

    Tras esto se pone en una olla agua (aproximadamente dos litros), sal y un chorro del aceite de oliva virgen y posteriormente, las alcachofas. Se dejan en el fuego unos 20 minutos hasta que se pongan tiernas.

  3. 3

    Mientras se cuecen las alcachofas, se pica la cebolla en juliana y los dientes de ajo en trozos no muy finos, se rehogan en 3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra y cuando esté todo pochado se añaden las almejas y el jamón serrano picado.

  4. 4

    Se saltea todo junto y cuando las almejas se comiencen a abrir se añade un chorrito de vino blanco seco; se reduce un poco y se añade una pizca de harina y unas hojas picadas de perejil. Se deja cocer unos 5 minutos y se vierte encima de las alcachofas escurridas y colocadas en una fuente.

