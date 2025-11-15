El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Este cóctel tiene que servirse en un vaso «terrible» para no romper con su magia. DM
La coctelería Tiki: la tendencia exótica que triunfa con su cóctel más famoso, el 'Aku Lapu'

Esta bebida es una de las más populares dentro de esa modalidad de combinados y te enseñamos cómo se prepara

Paco Lorente

Paco Lorente

Sábado, 15 de noviembre 2025, 07:46

Una de las actuales tendencias de la coctelería se encuentra en la llamada 'Coctelería Tiki'. Esta tiene su origen en la década de los 30 del siglo pasado, cuando un barman estadounidense, Ernest Raymon, viajó por todo el Pacífico Sur y al regreso decidió montar su propio negocio en le meca del cine, Hollywood, destacando su local por la decoración con muebles de mimbre tipo polinesio. Muy pronto la mayoría de las bebidas que se servían en este local se hicieron muy populares entre los actores que acudían por su colorido y la mezcla de zumos que se usaban con los distintos tipos de ron y con gran profusión de luces de bengalas. Muy pronto este local, The Beachcomber, se hizo muy popular. El 'Aku Lapu' es uno de los más populares, cuya elaboración detallo a continuación.

Ingredientes

  • Zumo de limón.

  • Zumo de piña.

  • Zumo de pomelo.

  • Zumo de naranja.

  • Licor de Falernum.

  • Ron Añejo.

  • Ron Captain Morgan.

  • Ron Lemon.

Elaboración

    Se añaden en una licuadora todos los zumos de frutas que previamente tendremos hechos y 10 ml. de cada uno de los rones y licores. Se echa hielo picado y se agita bien. Este cóctel debe servirse en una copa de balón que completaremos con más hielo picado. Hay que adornar el combinado con un flor de gardenia y una pajita de color rojo para sorber el combinado.

