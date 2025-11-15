La coctelería Tiki: la tendencia exótica que triunfa con su cóctel más famoso, el 'Aku Lapu'

Paco Lorente Sábado, 15 de noviembre 2025, 07:46 Comenta Compartir

Una de las actuales tendencias de la coctelería se encuentra en la llamada 'Coctelería Tiki'. Esta tiene su origen en la década de los 30 del siglo pasado, cuando un barman estadounidense, Ernest Raymon, viajó por todo el Pacífico Sur y al regreso decidió montar su propio negocio en le meca del cine, Hollywood, destacando su local por la decoración con muebles de mimbre tipo polinesio. Muy pronto la mayoría de las bebidas que se servían en este local se hicieron muy populares entre los actores que acudían por su colorido y la mezcla de zumos que se usaban con los distintos tipos de ron y con gran profusión de luces de bengalas. Muy pronto este local, The Beachcomber, se hizo muy popular. El 'Aku Lapu' es uno de los más populares, cuya elaboración detallo a continuación.

Ingredientes Zumo de limón.

Zumo de piña.

Zumo de pomelo.

Zumo de naranja.

Licor de Falernum.

Ron Añejo.

Ron Captain Morgan.

Ron Lemon.

Elaboración 1 Se añaden en una licuadora todos los zumos de frutas que previamente tendremos hechos y 10 ml. de cada uno de los rones y licores. Se echa hielo picado y se agita bien. Este cóctel debe servirse en una copa de balón que completaremos con más hielo picado. Hay que adornar el combinado con un flor de gardenia y una pajita de color rojo para sorber el combinado.