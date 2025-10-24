Patatas Hasselback con mantequilla de ajo y hierbas
Se pueden servir como plato principal, como guarnición o de picoteo
Santander
Viernes, 24 de octubre 2025, 07:20
Hoy desde Lupa Supermercados nos traen una receta de origen sueco que bien puede servirse como plato principal o como guarnición. Estas patatas son ideales ... también para ponerlas en plan picoteo.
Ingredientes
-
4 patatas grandes.
-
Aceite de oliva.
-
Sal gruesa.
-
Mantequilla sin sal.
-
Ajo.
-
Perejil fresco.
-
Romero fresco.
-
Pimienta negra.
-
Queso Parmesano rallado.
-
Pan rallado.
Elaboración
-
1
Precalienta el horno a 220ºC. Lava las patatas y hazles cortes transversales sin llegar a la base.
-
2
Coloca las patatas en una bandeja, rocíalas con aceite y sal, y hornea durante 30-40 minutos hasta que se ablanden.
-
3
Mezcla la mantequilla con el ajo, las hierbas, la sal y la pimienta.
-
4
Saca las patatas, úntalas generosamente la mezcla de mantequilla en los cortes y vuelve a hornear.
-
5
Para un acabado crujiente, espolvorea queso y pan rallado.
