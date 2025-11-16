El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Exquisita mousse de limón
La receta del día

Una mousse de limón ligerísima y digestiva

Del restaurante del Hotel del Oso, en Cosgaya tomamos este postre que resulta exquisito

Isabel González Casares

Isabel González Casares

Domingo, 16 de noviembre 2025, 07:50

Del Restaurante del Hotel del Oso, en Cosgaya, localidad perteneciente al municipio lebaniego de Caleño, tomamos hoy una de sus elaboraciones dulces más agradables. Se trata de una mousse de limón acompañado de unas gelatinas de variados sabores, entre las que destaca el kiwi por ese gusto especial que deja esta fruta en la composición de un postre realmente exquisito. La mousse define la gastronomía más tradicional con un toque de distinción que se sigue en las cocinas de este emblemático establecimiento. Es el final perfecto para un menú que en El Oso, no puede dejar de lado el cocido lebaniego.

Ingredientes (para siete comensales)

  • 7 yogures naturales.

  • 1/4 litro de nata.

  • 125 gramos de azúcar.

  • 4 hojas de gelatina.

  • 1/4 de vaso de leche.

  • 1 hoja de gelatina para los moldes.

  • 1/4 de vaso de agua.

Elaboración

    Se bate la nata con el azúcar.

    Cuando la nata esté semimontada, se incorporan los yogures y las 4 hojas de gelatina.

    Se encamisan los moldes con la hoja de gelatina fundida en un poco de agua hirviendo. Se rellenan los moldes y se refrigeran durante 12 horas.

