Scrooge y Dickens se comen la Navidad

No todo es 'Qué bello es vivir'. El primer gran banquete del cine se lo zampó Chaplin en 'La quimera del oro': una bota hervida. No obstante, en las imágenes fundacionales de los Lumière ya asomaba la comida. El vínculo cena navideña y pantallas no se detiene en meros banquetes pantagruélicos, sino que abarca toda la diversidad del ecosistema de géneros: hay terror en todas sus formas, comedias fantásticas y muchas citas catárticas donde familiares con deudas pendientes y parientes indeseables acaban devorándose.

El famoso chiste global que circula en esta época, 'Navidades, ¿bien, o en familia?' ya propició un título jocoso de la comedia americana con intérpretes como Diane Keaton y John Goodman.

'Solo en casa', 'Gremlins', 'Arthur Christmas' o 'Pesadilla antes de Navidad', entre muchas otras, junto a referencias clásicas como 'El bazar de las sorpresas'. Una curiosidad es 'Joyeux Noel', basada en hechos reales, esos soldados de diferentes bandos que en la I Guerra Mundial hacen una tregua para celebrar un encuentro gastronómico en las trincheras. Pero Dickens, que formalizó en buena parte algunas de las costumbres e iconos navideños está muy presente en todo tipo de filmes. En realidad cada uno a su manera se monta su propio 'Cuento de Navidad' como si fuera el mismísimo señor o señora Scrooge. De igual modo en pantalla aflora el personaje universal entre ingredientes y platos.

'Los teleñecos en Cuento de Navidad', homenaje a Brian Henson en los noventa, se convierte casi en la mejor versión del famoso libro de Dickens, aunque existan otras incursiones singulares como la Bill Murray en 'Los fantasmas atacan al jefe'. En los teleñecos, siempre bien guiados por el gran chef de la interpretación que es Michael Caine, caminamos hasta el ágape final cuando cerdos, conejos y ranas, entre canciones, se funden ante un enorme pavo asado que preside el éxtasis de la celebración (el estómago es un gran spoiler). Los Muppets, con extraña naturalidad, aportan un animado regalo con un atractivo avaro y una divertida cuchipanda. Frutas y verduras cantarinas y...«¡Paparruchas!».