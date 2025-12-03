Aemet avisa del riesgo en la costa para hoy y mañana: coincide oleaje, fuerte viento y pleamar

Ana del Castillo Santander Miércoles, 3 de diciembre 2025, 11:24 Comenta Compartir

Hoy y mañana se dan cuatro condicionantes peligrosos en Cantabria para que el mar acabe golpeando con fuerza la costa: olas de cinco y seis metros de altura, un coeficiente elevado de mareas vivas -entre 93 y 95-, viento con rachas muy fuertes del oeste y todo ello en pleamar.

Esta combinación es la que ha obligado a la Agencia Estatal de Metorología (Aemet) a activar los avisos naranjas para esta tarde y para la tarde de mañana y los amarillos para el resto de horas de aquí a las nueve de la noche del viernes. A diferencia de días atrás, cuando también se activaron avisos por temporal marítimo, es que en esta ocasión esas olas, que tendrán la altura de un poste de la luz, se podrán registrar también en la costa, no solo mar adentro. «Lo más preocupante son las pleamares de hoy, a partir de las tres de la tarde, y de mañana, a partir de las 15.56 horas, que es cuando coincide la subida con el mayor viento y oleaje en el litoral», señala el delegado territorial de Aemet en Cantabria, Sergio Fernández. «Esta situación nunca se sabe hasta dónde va a llegar pero los ayuntamientos y servicios de emergencias ya están pendientes de ello, por lo que precaución en la costa», advierte Fernández.

No es la primera vez que estas condiciones se dan la mano en la comunidad autónoma, por eso los servicios de emergencias, una vez más, piden prudencia en la costa. Esto se traduce en no acercarse a grabar vídeos para las redes sociales ni a espigones, ni a la playa de El Camello ni a cualquier otro lugar en el que pueda ser sorprendido por un golpe de mar. Además, el servicio 112 del Gobierno de Cantabria solicita a la población evitar aparcar en zonas que puedan verse afectadas por el oleaje y que se respete en todo momento los cordones de seguridad y vallados habilitados por las autoridades.

⚠️ Aviso naranja 🟠 por fenómenos costeros



🌊 Mar combinada de 5 a 6 m



🌬️ Viento del oeste de 50 a 61 km/h, ocasionalmente 62 a 74 km/h pic.twitter.com/WTYHHoPHTb — AEMET Cantabria (@AEMET_Cantabria) December 3, 2025

El Ayuntamiento de Santander ya tiene activo el dispositivo preventivo por temporal marítimo, a la vista de las previsiones de la Aemet. Se ha cerrado al tráfico y a peatones la avenida Manuel García Lago, permitiendo únicamente el acceso a residentes y clientes del hotel Chiqui. Tampoco se permite la entrada al minizoo de La Magdalena.

En lo que respecta a la lluvia y el frío, Aemet prevé chubascos (precipitaciones de corta duración) para las próximas horas, aunque las precipitaciones serán más intensas y persistentes mañana jueves, sobre todo por la tarde-noche. En cuanto a la cota de nieve se espera entorno a 1.300 metros, descartando problemas de tráfico en las vías principales.

La buena noticia es que el tiempo será mucho más estable de cara al puente de diciembre. Desaparece el fuerte oleaje y el viento rolará a sur, lo que provocará una subida de temperaturas, hasta los 17-18 grados en zonas como Santander o Torrelavega. Además, según Aemet, «no se esperan precipitaciones reseñables».