«Si aguanta la nieve, Alto Campoo abrirá para el puente; ojalá sea una temporada estable»

Alto Campoo ha despertado hace tiempo del letargo para ponerse a punto para el inicio de temporada. La nieve caída y el frío apuntan a ... que podrá activar los tornos esta semana. Hacerlo en el puente de diciembre es lo ideal para las estaciones de esquí que sueñan con que la campaña «sea larga y estable», como explica su directora, Cristina López Vayas (Hermosa, 1982). Justo lo contrario de lo que ha sucedido las dos últimas.

–Si el tiempo no cambia demasiado y sigue en la misma línea, la de este año puede ser una temporada más normal que las precedentes.

–Pues sí, eso parece. Todo apunta que va a ser así. Ojalá que sea lo más estable y larga posible.

–Las dos últimos fueron bastante malas. ¿Cómo las recuerda?

–Pues que nevó muy tarde y, además, de manera bastante inestable. Tuvimos que abrir y cerrar la estación con toda la dificultad que eso conllevó. Hace muchos años, en los ochenta, ya se vivieron ciclos parecidos a estos y luego la situación se normalizó. Esperemos que se repita esa dinámica.

–Por fortuna, se está cerca de cumplir el deseo de toda estación invernal de abrir en el puente de diciembre.

–Esa es la aspiración de todas las españolas y europeas, aunque cada una con sus circunstancias y condicionantes particulares. Si tenemos más o menos nieve, la idea es aproximarse lo máximo a Semana Santa. Incluso en Alto Campoo ha habido temporadas en las que hemos estado abiertos hasta el 1 de mayo.

–La semana pasada y esta ha nevado, ¿cómo llevan los preparativos para la apertura?

–El frente de la anterior nos dejó bastante precipitación y la verdad es que las expectativas eran muy buenas. De hecho, trabajamos las pistas, pisamos y compactamos para ir preparando todo. Este último lunes llovió bastante y y se llevó mucha nieve. El martes estuvo nevando y mejoró un poco la situación. Esperemos que a lo largo de esta semana que entra vuelva a caer algo más. Eso ayudaría bastante al arranque de la campaña.

–¿Cuándo abrirá?

–Si se mantienen las condiciones actuales, si aguanta la nieve que tenemos e incluso cae un poquito más, esta semana que arranca, de cara al puente, comenzaremos la temporada.

Trabajos de mejora «Deberíamos tener un poco de paciencia. Son para modernizar las instalaciones»

–Se celebra el sexagésimo aniversario de Alto Campoo, ¿será un año especial?

–Sí, es diferente porque celebramos nuestro 60 cumpleaños. Si las condiciones de nieve nos acompañan, que es el factor principal, puede ser un gran año lleno de celebraciones y actos para quienes nos acompañen.

–¿Notan las ganas de nieve entre los esquiadores?

–Muchísimo. Lo notamos tanto en la venta como en la renovación de los abonos, que en el periodo en el que estamos tienen un precio superreducido. El fin de semana pasada ya hubo muchos esquiadores de montaña que se acercaron a disfrutar de la nieve y el buen tiempo que hizo para hacer travesía. Todos tenemos muchas ansias por ponernos los esquíes.

–Lo que sí notarán en Alto Campoo son los cambios. Para empezar, el telesilla del Chivo ya se ha desmontado por completo. ¿Le preocupa?

–Bueno, nos complica la temporada, lógicamente, porque pasamos de tener dos remontes que dan acceso a la zona alta de la estación a tener sólo uno. Por este motivo, estamos centrando ahí todos los esfuerzos. Queremos dejar un telesilla mucho más afinado y con menos incidencias. Que no esté listo esta temporada es una complicación añadida, pero es el proceso necesario por el que tenemos que pasar dentro de esa renovación de instalaciones que se van a desarrollar durante los próximos años. El primer paso era el desmontaje de la instalación. Ahora mismo ya tenemos muy avanzado el proyecto de traslado de un telesquí para dar servicio a esa zona. Sabemos que es una de las molestias que se van a generar, pero es para poder modernizar la estación.

–¿En qué consiste la actuación?

–Lo que tenemos actualmente es un proyecto de renovación de la del telesilla que partiría de Pidruecos hacia El Chivo y de El Chivo a la zona alta. Esa es la idea que seguimos madurando y en la que estamos trabajando.

Sin telesilla en El Chivo «Habrá un torno más en Tres Mares para agilizar el acceso a la zona superior»

–Por tanto, a los esquiadores no les quedará más remedio que tomar el de Tres Mares para subir a la zona superior de la estación. ¿Se producirán aún más atascos de los habituales?

–Bueno, hasta ahora digamos que no hemos notado grandes retenciones. También es cierto que venimos de unas temporadas en las que ha habido una menor afluencia de esquiadores dada la falta de nieve. Aun así, hemos implementado un nuevo sistema de tornos para que sea más ágil el acceso hasta Tres Mares. Vamos a ver cómo va fluyendo. Todos deberíamos tener un poco de paciencia. Las obras son para tener unas instalaciones mejores y mucho más modernas.

–¿Habrá más tornos de acceso al telesilla de Tres Mares para evitar el tapón?

–Sí, habrá cuatro en lugar de tres, porque esa instalación es de cuatro plazas y había sólo tres tornos. Esperemos que ayude a agilizar los flujos de paso.

–Como contrapartida, se ha ensanchado la pista de Tres Mares.

–Sí. Hemos hecho un ensanchamiento, lo que nos va a permitir, si se dieran las circunstancias, poder albergar algún que otro evento deportivo, lo cual nos daría un plus como estación.

–Cantur ha incorporado dos máquinas pisapistas completamente nuevas dotadas de la última tecnología. ¿En qué lo van a notar los esquiadores?

–El engranaje en una estación de esquí es como un puzle, digamos: tenemos muchas patas; y si fallamos en una, fallamos en todas. Al final, la experiencia tiene que ser global. Que las pistas estén pisadas, y bien pisadas, es fundamental. Además, en el caso de Alto Campoo, no estamos como para perder un sólo minuto. Así que tener una maquinaria nueva dotada de tecnología punta nos ayuda a ser mucho más eficientes en el pisado. Ha sido una de las apuestas. Si no tenemos buenas pistas, en realidad, no tenemos nada.

Nuevas máquinas pisapistas «Que las pistas estén pisadas, y bien pisadas, es fundamental»

–¿Y de qué manera cree que les van a ayudar?

–Disponen de una tecnología satelital que aporta muchísima información al pisapistas de los espesores de nieve acumulados, de dónde puede quitar o poner más... Además, disponen de un sistema de seguridad para cuando trabajan por la noche, muchas veces, en condiciones meteorológicas muy adversas. Nosotros empezamos a pisar las pistas a partir de las cinco y media de la tarde, cuando se cierran, y no dejamos de hacerlo hasta aproximadamente las 8 de la mañana del día siguiente.

–Uno de las claves para poder abrir el año pasado 84 días y acoger 60.000 esquiadores sin apenas haber nevado, fue el sistema de innivación artificial. ¿Se ha mejorado?

–Sí. Es otra de las apuestas. Hemos reforzado nuestro sistema de bombeo, ahora tendremos dos bombas, para poder siempre un plan 'b' en caso de fallo y así no perder ni un solo minuto para fabricar nieve. Para nosotros es vital. También queremos reforzar los cañones en la zona baja de la estación, Calgosa y Pidruecos, que es donde más sufre la nieve ya que soporta un mayor paso de esquiadores y es donde también aprenden los debutantes y donde trabajan las escuelas.

–Se quiere reducir los tiempos de espera de los usuarios, que es una de las mayores quejas, ¿Cómo lo harán?

–La modernización de los telesillas es uno de los puntos clave. Necesitamos que sean más modernos y rápidos. Por otro lado, está el sistema de accesos a la propia estación. Aquí invitamos a los usuarios a que usen los autobuses lanzadera que hay para subir y bajar desde Reinosa y para ir y volver desde el poblado de Brañavieja los fines de semana. Además, se reforzará el sistema de tornos con nueva tecnología, incluidas las barreras de acceso al aparcamiento. También estamos instalando más cámaras web a lo largo de toda la estación, que estarán activas a lo largo de estas semanas.

–¿Para cuándo el área de autocaravanas?

–La fecha prevista era finales de enero, pero ahora han tenido que parar las obras por el temporal de nieve. Esperemos que estén listas sin que acabe la temporada.