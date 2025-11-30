El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cristina López Vayas, que posa esta semana para la entrevista, afronta su tercera temporada al frente de Alto Campoo. Daniel Pedriza
Cristina López Vayas | Directora de Alto Campoo

«Si aguanta la nieve, Alto Campoo abrirá para el puente; ojalá sea una temporada estable»

La estación se prepara para una campaña en la que tratará de que las obras de mejora de las instalaciones no alteren mucho el día a día de los usuarios

Rafa Torre Poo

Rafa Torre Poo

Santander

Domingo, 30 de noviembre 2025, 07:29

Comenta

Alto Campoo ha despertado hace tiempo del letargo para ponerse a punto para el inicio de temporada. La nieve caída y el frío apuntan a ... que podrá activar los tornos esta semana. Hacerlo en el puente de diciembre es lo ideal para las estaciones de esquí que sueñan con que la campaña «sea larga y estable», como explica su directora, Cristina López Vayas (Hermosa, 1982). Justo lo contrario de lo que ha sucedido las dos últimas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Alarma en Castro por un chat de hombres que comparten desnudos de sus parejas
  2. 2

    Dos cántabros desarrollan en EE UU la inteligencia artificial que ayudará a los investigadores del futuro
  3. 3

    Un argayo corta la carretera entre Duález y Viveda, inaugurada hace menos de 20 días
  4. 4

    Hallados los restos de los tres soldados republicanos en el cementerio de Mirones
  5. 5

    Costas desatasca la retirada del dique de la ría de Oyambre, en trámites desde 2018
  6. 6

    Multitudinario funeral para despedir al exalcalde de Santoña Maxi Valle
  7. 7

    Azucena Jiménez: «Salsasón, el sabor que nació de unas vacaciones en el Valle de Asón»
  8. 8 Detenido el presunto agresor de las activistas de Femen que se concentraban contra una misa por Franco
  9. 9 Mueren tres jóvenes en accidente de tráfico en Virgen de la Peña
  10. 10

    El Ayuntamiento alega para que La Magdalena no sea Lugar de Memoria y confía en su archivo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes «Si aguanta la nieve, Alto Campoo abrirá para el puente; ojalá sea una temporada estable»

«Si aguanta la nieve, Alto Campoo abrirá para el puente; ojalá sea una temporada estable»