El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

La ampliada Unidad de Enfermedades Raras de Valdecilla estará operativa a principios de año

La adecuación del espacio, que se puso en marcha en 2021, tendrá nuevas consultas, salas de reuniones y otras dependencias

E.P

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 19:57

Comenta

La Unidad de Enfermedades Raras impulsada en en Valdecilla estará «plenamente operativa» a principios de año. La actuación consiste en la adecuación, en la Torre D, de un nuevo espacio para esta Unidad, que se puso en marcha en 2021, con el objetivo de dotarla de nuevas consultas, salas de reuniones y otras dependencias.

Así lo ha anunciado el consejero de Salud, César Pascual, en declaraciones a los periodistas al participar en una jornada sobre la 'Estrategia de Atención Integral a las Enfermedades Raras en Cantabria'.

Por otra parte, Pascual ha presentado este miércoles, en el Paraninfo de la Universidad de Cantabria (UC), la Estrategia de Atención Integral a las Enfermedades Raras con la que, según ha indicado, se trata de paliar el retraso en el diagnóstico, que en Cantabria es de cuatro años; la «falta de rutas asistenciales claras»; la «fragmentación» entre niveles de atención, y la «insuficiente» coordinación entre el ámbito social y educativo con el sanitario.

El plan regional está concebido en seis líneas estratégicas, que incluyen el Registro Autonómico de Enfermedades Raras; los cribados y el diagnóstico genético; los modelos de asistencia a la cronicidad; la Unidad de Consulta de Enfermedades Raras; la formación y sensibilización de profesionales, y la participación en iniciativas nacionales e internacionales, así como la investigación en Cantabria.

Pascual ha destacado que se trata de una estrategia «profundamente transformadora» que integra genómica, digitalización e innovación como herramientas para conseguir la equidad y que trata de «poner orden» al «laberinto» en el que se ven envueltos tanto enfermos, como familiares y profesionales cuando se trata de enfermedades poco comunes.

Esta estrategia reconoce la necesidad de una atención integral, no solo sanitaria, sino educativa, laboral, social y emocional, y estructura un ecosistema nuevo que permita un diagnóstico «más temprano y preciso», ampliando, para ello, los cribados, potenciando la genética y la genómica, incorporando herramientas digitales de apoyo al diagnóstico o protocolos homogéneos en Atención Primaria, entre otros.

Además, la Estrategia, que deriva directamente del Plan de Salud de Cantabria, está «centrada en la persona, no en la patología». De hecho, desde el Gobierno se subraya que el ámbito de las enfermedades raras es donde más hacen falta planes individualizados y gestores de casos concretos.

Para ello, se requiere «coordinación real» y un registro «interoperable y vivo» al que todos puedan acceder para mejorar la planificación, la formación de los profesionales, así como fomentar la innovación y la investigación, para tratar de buscar alternativas.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Nacho Solana logra la primera estrella Michelin para Pico Velasco y Cenador de Amós mantiene sus tres
  2. 2 El alcalde de Arenas retira con su tractor una roca de grandes dimensiones en la subida a Brenes
  3. 3

    De electricista en Cartes a la cúpula del PSOE
  4. 4

    El grupo chino Midea plantea un ERE para Teka en España que afectará a la fábrica de Santander
  5. 5 El Kaki o persimón: una de las joyas nutricionales del otoño
  6. 6

    Así es el anillo inteligente, clave en la fiesta mortal de Ibiza
  7. 7

    El Gobierno pagará 7,2 millones durante 26 años por la carretera que unirá Requejada y Suances
  8. 8

    El Ayuntamiento instala ya las 22 cámaras que vigilarán la Zona de Bajas Emisiones
  9. 9

    Santander inicia una consulta ciudadana para planificar el futuro de sus zonas verdes
  10. 10

    Ábalos amaga con tirar de la manta y afirma que es cierto que Sánchez se reunió con Otegi

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La ampliada Unidad de Enfermedades Raras de Valdecilla estará operativa a principios de año