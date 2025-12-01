El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Leonel Navarro, joven activista vihvisible, comparte su historia en este reportaje. Alberto Aja
Día Mundial de la Lucha contra el Sida

«Ante el estigma del VIH, somos la respuesta»

Cantabria contabilizó durante 2024 cuarenta nuevos diagnósticos, la cifra más alta de los últimos cinco años

Anai Sainz de la Maza

Anai Sainz de la Maza

Lunes, 1 de diciembre 2025, 07:23

Cuando Leonel Navarro recuerda el día en que le diagnosticaron VIH, se queda unos segundos en silencio. Aún puede sentir aquel «balde de agua fría» ... cayéndole encima. Tenía 23 años y acababa de enterarse de que su pareja, que había tenido contactos sexuales fuera de la relación, había dado positivo. «Sentí que todo se había ido al carajo», dice ahora –con 26 años y siendo un activista 'vihvisible'–, manteniendo su carga viral indetectable desde hace tiempo. Aquel día, en plena incertidumbre, decidió guardarse la noticia durante semanas para no alarmar a su familia. «Hasta que ya no pude más y se lo conté a mi madre. Ella fue mi pilar», recuerda.

