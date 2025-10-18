El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

'Casa de madera en Ongayo'. El jurado valora el modo en que el estudio reinterpreta la idea de cabaña desde una perspectiva más abstracta y universal, proponiendo un volumen compacto y oscuro. Coacan

Los arquitectos premian dos proyectos del estudio Fernández-Abascal & Muruzábal

El certamen Ortega-Alloza, en su XXI edición, galardona 'Casa de madera en Ongayo' y 'Casa en Puente Avíos', destacando «una líneade trabajo coherente y rigurosa en el ámbito dela vivienda en Cantabria»

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Sábado, 18 de octubre 2025, 07:28

Los veteranos arquitectos Eduardo Fernández-Abascal y Floren Muruzábal, con una profusa y reconocida trayectoria, han sido distinguidos por el Colegio Oficial de Arquitectos de ... Cantabria, COACan, con el premio en la modalidad Obra Nueva Residencial de la XXI edición del Concurso Ortega Alloza. El jurado ha decidido otorgar de forma conjunta el reconocimiento a dos proyectos residenciales desarrollados por este mismo estudio: 'Casa de madera en Ongayo' y 'Casa en Puente Avíos', destacando «una línea de trabajo coherente y rigurosa en el ámbito de la vivienda contemporánea en Cantabria».

