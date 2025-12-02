El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Imagen de archivo de donantes en la unidad de donantes de sangre del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Roberto Ruiz

El Banco de Sangre de Cantabria llama a donar a las personas del grupo 0- ante las bajas reservas

Las personas mayores de edad, con un peso superior a 50 kilos y que gozen de buena salud, pueden acudir al pabellón 13 de Valdecilla o a la unidad móvil

A. G. Z

A. G. Z

Santander

Martes, 2 de diciembre 2025, 12:54

El Banco de Sangre y Tejidos y la Hermandad de Donantes de Sangre de Cantabria ha hecho ese martes un llamamiento urgente a las personas del grupo sanguíneo 0- ante la bajada de reservas: «Es un grupo poco frecuente pero es, sin embargo, imprescindible para los servicios de transfusión de los hospitales, ya que es el único tipo que puede ponerse a los paciente 0- y a aquellos de los que no conocemos el grupo pero necesitan una transfusión inmediata», ha remarcado José Luis Arroyo, director del Banco de Sangre y Tejidos de Cantabria, al tiempo que ha insistido en la importancia de seguir con el ritmo habitual de donaciones del resto de grupos sanguíneos.

En cuento a los requisitos, ha recordado que es necesario tener 18 años o más, pesar al menos 50 kilos y gozar de buena salud, es decir, no tener ninguna enfermedad importante o infección que pueda ser trasmitida por la sangre.

Los donantes pueden acudir al pabellón 13 de Valdecilla en horario ininterrumpido de mañana o tarde o en la unidad móvil (ver calendario aquí).

