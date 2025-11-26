El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Varios clientes, ayer, esperan para ser atendidos en una de las pescaderías del Mercado de la Esperanza, en el centro de Santander. Javier Cotera

El bogavante a 49,90 euros el kilo y el lechazo a 29,90 a un mes del apogeo de la Navidad

Los cántabros adelantan sus compras de cara a las fiestas antes de la habitual subida de los precios, que «comenzará» la semana que viene

Candela Gordovil

Candela Gordovil

Santander

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 07:15

Aunque aún queda un mes para que llegue la Navidad, esa época del año que llena las agendas de cenas, comidas y reencuentros familiares, son ... muchos los cántabros que van adelantando los productos que después se convierten en los platos estrella de las fiestas. Lo hacen ahora, ya que es pronto todavía y aún no se siente esa subida de precios tan habitual que se produce antes del apogeo propio de las fechas. Y da igual si es carne o pescado.

