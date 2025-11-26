El bogavante a 49,90 euros el kilo y el lechazo a 29,90 a un mes del apogeo de la Navidad

Aunque aún queda un mes para que llegue la Navidad, esa época del año que llena las agendas de cenas, comidas y reencuentros familiares, son ... muchos los cántabros que van adelantando los productos que después se convierten en los platos estrella de las fiestas. Lo hacen ahora, ya que es pronto todavía y aún no se siente esa subida de precios tan habitual que se produce antes del apogeo propio de las fechas. Y da igual si es carne o pescado.

Mercado de la Esperanza Solomillo de Novilla PRECIO: 44,90 €/Kg Mercado de la Esperanza Zamburiña PRECIO: 1 €/Ud. Mercado de la Esperanza Almeja fina PRECIO: 58 €/Kg Mercado de la

Esperanza Bogavante PRECIO: 49,90 €/Kg Mercado de la Esperanza Lechazo (medios o enteros) PRECIO: 29, 90 €/Kg Mercado de la Esperanza Merluza de anzuelo PRECIO: 20 €/Kg Mercado de la Esperanza Nécora PRECIO: 26 €/Kg Mercado de la Esperanza Percebe PRECIO: 38 €/Kg Mercado de la Esperanza Polvorón Felipe PRECIO: 39 €/Kg Mercado de la Esperanza Rape Negro PRECIO: 21 €/Kg

«La gente compra mucho este mes para congelar. Todos los años ocurre lo mismo. Y es que es cierto que entre esta semana y la que viene hay productos que suben mucho de precio. Claro, nosotros no lo hacemos por gusto. Lo hacemos porque nuestros proveedores también lo hacen con nosotros», apunta Isabel Bajo, de Marisco Selecto, en la planta baja del Mercado de la Esperanza, en el centro de Santander. Reconoce que, en unas semanas, hay productos que se vuelven «intocables», como es el caso de los percebes, hoy en día a 38 euros el kilo. Aunque si hay algo que tienen claro en esta plaza de abastos, a un lado y al otro del mostrador, es que «aquí solo se vende calidad. Lo mires por donde lo mires», comenta María Delgado, clienta «fiel y habitual».

El Diario Montañés recorre los pasillos del Mercado de la Esperanza para comprobar los precios de los productos navideños más típicos a escasas cuatro semanas del inicio de las Navidades. La primera conclusión es que, por lo general, los precios han subido en torno a un 10% si se compara con las mismas fechas del año pasado. Aunque también hay que tener en cuenta que en esta plaza los precios varían mucho. En función de la procedencia, la calidad, el tamaño de cada producto y también el puesto en el que se compre... El rape negro, que hace un año costaba 16,90 euros el kilo, ayer se vendía por 21 euros; el lechazo, que en noviembre de 2024 estaba a 25,90 el kilo, sale ahora por 29,90; y el bogavante pasa de 44 a 49,90 euros.

Menos capturas

«La cosa está todavía tranquila respecto a los precios. Ha habido mala mar y, por ejemplo, besugo no hay. Está claro que cuando las condiciones no son buenas hay pocas capturas y el hecho de que no abunde el producto es perjudicial. En noviembre no puedo cobrar un pastizal al cliente. Eso es así», añade Unai Martín, de Pescados Unai. Explica este profesional que la evolución del precio de los productos vendrá muy marcado precisamente por eso, por el tiempo y lo que se pueda capturar. En el resto de pescaderías del mercado están en la misma línea y tampoco ayer tenían besugo por la misma razón. Solo había unos afortunados, los de Pescadería Isa, que lo venden a 48 euros el kilo. «Y es barato para el producto que es. Porque ahora mismo no podemos aplicar el margen de siempre», señala uno de los empleados de este emblemático negocio con más de cien años de historia.

Más precios. Si uno piensa en la Navidad inevitablemente se le viene a la cabeza el lechazo, que a diferencia del marisco, «no suele variar tanto de precio», dice Ismael Gil, de la Carnicería Ismael. Ayer estaba a 29,90 euros el kilo –medios o enteros–. «La tendencia en los últimos tiempos ha sido de un cambio en el precio de entre 1 euro o 1,50. No más. También hay que tener en cuenta que el nuestro es un producto de calidad, ya que cordero pascual y lechazo de Castilla», detalla.

Otro de los productos por excelencia en el sector de la carne es el solomillo de novilla –a 44,90 euros el kilo–. Lo dice Rocío Callejo, al frente de la carnicería del mismo nombre, que vende el lechazo al mismo precio que Ismael Gil por medios o enteros. «El lechazo es lo que más se está llevando la gente para congelar», indica. Y reconoce que la subida se empieza a notar especialmente después del puente de la Constitución. «También es verdad que aunque haya gente que siempre se anticipa, una vez llegan las fechas señaladas, al final todo se vende. Porque muchas personas no saben cuántos comensales van a ser en esos días o simplemente porque lo dejan para última hora, que también está ese grupo».

«Lo mejor de lo mejor»

Si algo ocurre en las fechas navideñas es que la gente quiere «lo mejor de lo mejor» para sus casas. «Son solo unos días y hay que celebrar», apunta Vicente Herrera, que precisamente ayer visitó el Mercado de la Esperanza no solo para adquirir productos que necesita en el día a día, también para hacerse con algunas compras para las fechas señaladas. En su caso, el lechazo y el pescado. «Ahora los precios están bien. Pero también hay que saber que si uno quiere comer bien, tiene que venir a esta plaza. Y que será seguramente más caro que en un supermercado, pero infinitamente mejor», añade. Por precavido, hubo cosas que no se pudo llevar ayer. Por ejemplo, el turrón, que a la tienda de Mari Carmen Productos Típicos aún no ha llegado. «Es buenísimo y casero. Nos lo mandan desde Toledo, a granel, y lo vendo hace muchísimos años», explica Mari Carmen Encinas, al frente del negocio.

Ella lo recibe en bloques de seis kilos y lo vende en función de lo que quiera cada cliente. «El precio de este año aún no lo sabemos porque no lo hemos recibido, y además, cada año suele subir un poco, pero normalmente lo tenemos a 24 euros el kilo. Veremos cómo llega para estas fechas, que no tardará en hacerlo», anuncia Encinas.