Buruaga: «2018 deja un Gobierno agotado, decadente e incapaz de impulsar el despegue» Alberto Aja La presidenta del PP de Cantabria lamenta que esta ha sido la legislatura de las «promesas incumplidas» DM . Santander Domingo, 30 diciembre 2018, 18:08

La presidenta del PP de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha dicho hoy que, a punto de finalizar 2018, el balance del Gobierno regional se reduce a un «proyecto agotado y decadente, incapaz de impulsar el despegue de la economía regional y de ofrecer oportunidades a los cántabros».

Para la líder del PP el balance del año, y en general de esta legislatura, es de «promesas incumplidas» por el Gobierno de Cantabria, de un «grave deterioro» de la calidad democrática de la autonomía, y de «pérdida del sólido apoyo que la comunidad venía recibiendo del Gobierno de España».

Buruaga ha explicado en una nota de prensa de la que informa EFE que termina un año de «promesas incumplidas» porque en 2018 no ha arrancado «ni uno solo» de los proyectos comprometidos por el Gobierno de Miguel Ángel Revilla: ni el polígono de La Pasiega, ni las Excavadas, ni la minería de zinc, ni el desarrollo eólico, ni el Mupac (Museo de Prehistoria y Arqueología).

«Da igual donde miremos porque no hay ni un solo proyecto tangible en marcha para transformar la región. Todo es humo, entre otras razones porque medio Gobierno está afanado en torpedear los proyectos del otro medio, mientras el presidente de Cantabria no está, como no ha estado a lo largo de estos años para lo importante, y no ejerce», ha dicho la líder del PP.

A su juicio, la consecuencia de «la inacción» y «la falta de gestión» del Gobierno de Cantabria es «una pérdida de oportunidades para los cántabros», porque, «a pesar de la propaganda, lo cierto es que Cantabria ha venido creciendo por debajo de la media nacional, tanto que la comunidad autónoma aún no ha recuperado el nivel de Producto Interior Bruto de 2008, previo a la crisis».

Buruaga ha agregado que, del mismo modo, Cantabria sigue creando empleo «a un ritmo muy inferior» al resto de España y «expulsando» jóvenes y mayores de su mercado laboral.

Según la dirigente del PP, todo lo que ha funcionado de Cantabria es aquello que depende del contexto general, porque la coalición PRC-PSOE no ha puesto en marcha «ni una sola medida propia para reactivar la economía productiva». «Nunca Cantabria ha sido gobernada peor. Todo ha sido postureo mediático y aumento de impuestos a las familias», ha sentenciado.

Buruaga ha señalado que 2018 también ha estado marcado en Cantabria «por el deterioro democrático y la decadencia», porque «con este Gobierno ha vuelto a las instituciones «lo peor de lo peor», ha considerado.

Y ha subrayado que este año «se ha visto como el Gobierno se ha vuelto a apoyar en el transfuguismo para aprobar los presupuestos», y que acaba la legislatura «salpicado por los escándalos», con el consejero de Economía, Juan José Sota, investigado por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria y con la consejera de Sanidad, Luisa Real, «implicada en una presunta trama de contratación irregular y corrupción que ha llegado a los tribunales».

«Y eso nos ha permitido ver también la lamentable resistencia del Gobierno de Cantabria a depurar y a asumir responsabilidades políticas en su propio seno», ha apostillado.

A todo esto Buruaga ha sumado «la pérdida de apoyo» del Gobierno de España tras la llegada a La Moncloa de Pedro Sánchez.

Según la presidenta autonómica del PP, la moción de censura ha supuesto «un duro paso atrás para Cantabria», paralizando las grandes inversiones en infraestructuras de comunicación impulsadas por el Gobierno de Mariano Rajoy, «y generando graves incertidumbres donde antes había hechos, avances y certezas».

Finalmente Buruaga ha indicado que el Partido Popular confía en que 2019 traiga «un gran cambio político a Cantabria y a España para que se abran nuevos horizontes de progreso económico y social», que ahora están «cerrados por intereses partidistas e ideológicos».

«Queremos pasar página, queremos emprender un nuevo tiempo y un nuevo rumbo, y queremos hacerlo de la mano de los emprendedores, de los profesionales y contando con el empuje de toda la comunidad», ha concluido.