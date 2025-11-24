Buruaga: «Estoy dispuesta a volver a empezar a negociar otro Presupuesto»

Una vez tumbado el Presupuesto en el Parlamento, el Gobierno se enfrenta a dos escenarios simultáneos, como este lunes mismo explicó la presidenta de ... Cantabria. María José Sáenz de Buruaga, nada más terminar el debate que supuso su primera gran derrota política de la legislatura. Por un lado, el Ejecutivo empieza a trabajar en la prórroga de las actuales cuentas porque es «obvio» que Cantabria no contará con un Presupuesto nuevo el 1 de enero, como es habitual. Esto supone importantes limitaciones económicas, entre ellas 219 millones que se deberán meter en un cajón sin poder usarse para inversiones, para el aumento salarial de los profesores o mejoras en el sistema sanitario, por ejemplo.

Por otro lado, el Gobierno también puede impulsar un nuevo documento y reabrir las conversaciones con el resto de grupos, ahora ya con más tiempo por delante. Y, de hecho, la propia Buruaga mostró este lunes su disposición, aunque dejó claro que es la oposición la que debe «mover ficha». «Estoy dispuesta a volver a empezar, pero sin condiciones previas y con propuestas reales y sensatas. Desde mañana mismo, 24 horas al día», subrayó.

En eso sí coincide, al menos de palabra con el PRC, ya que su candidata, Paula Fernández, también aclaró que su enmienda a la totalidad «no es un portazo ni un no definitivo o una renuncia al acuerdo». «Si ustedes –el PP– reconocen la realidad, si deciden rectificar, si quieren abrir una negociación de verdad, el PRC está ahí, porque siempre lo hemos estado», dijo la diputada regionalista.

Hay precedentes en Cantabria de Presupuestos aprobados con retraso. En 1992, el Gobierno de Hormaechea presentó el documento en julio, lo retiró y lo volvió a tramitar en diciembre. Y en 2017 se prorrogaron las cuentas dos meses y se aprobaron a finales de febrero, cuando ya por fin PRC y PSOE llegaron a un acuerdo con Ciudadanos.

Pero aunque no se han quemado todos los puentes, el deterioro de la relación entre ambas formaciones se ha deteriorado gravemente. Nunca antes esta legislatura, Buruaga había sido tan crítica con los regionalistas como este lunes: «El PRC se ha rendido al PSOE. Es un partido en descomposición y ha dejado de ser útil a Cantabria», dijo la presidenta, visiblemente molesta por la presentación de tres enmiendas a la totalidad: «No ha sido ni ético ni justo».

Si unas nuevas negociaciones no se producen y Cantabria sobrevive en 2026 con una prórroga, ¿qué podría y no podría hacer el Ejecutivo? El consejero de Economía tendrá los mismos 3.740 millones de este año sobre la mesa, pero no necesariamente tendrá que gastarlos de la misma manera. Podrá moverlos de un sitio a otro para reforzar determinadas partidas. Por ejemplo, si el PP quiere subir la nómina a los docentes, necesitará quitar 17 millones de un lado para llevarlos a Educación. Igual que los 97 millones que Buruaga ya había anunciado que incrementarían las cuentas de Sanidad. Algo sumamente complicado en un Presupuesto como el de Cantabria, donde la mayoría del gasto ya está comprometido para pagar el sueldo de los funcionarios y cubrir los servicios públicos esenciales. El margen de maniobra es pequeño en un Presupuesto nuevo, así que en una prórroga es mínimo.