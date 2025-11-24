El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

María José Sáenz de Buruaga vota bajo la mirada de la bancada regionalista. Daniel Pedriza

Buruaga: «Estoy dispuesta a volver a empezar a negociar otro Presupuesto»

La presidenta de Cantabria empieza a preparar la prórroga de las cuentas y carga con dureza contra el PRC: «Está en descomposición y ha dejado de serútil para Cantabria»

Gonzalo Sellers

Gonzalo Sellers

Santander

Lunes, 24 de noviembre 2025, 19:27

Una vez tumbado el Presupuesto en el Parlamento, el Gobierno se enfrenta a dos escenarios simultáneos, como este lunes mismo explicó la presidenta de ... Cantabria. María José Sáenz de Buruaga, nada más terminar el debate que supuso su primera gran derrota política de la legislatura. Por un lado, el Ejecutivo empieza a trabajar en la prórroga de las actuales cuentas porque es «obvio» que Cantabria no contará con un Presupuesto nuevo el 1 de enero, como es habitual. Esto supone importantes limitaciones económicas, entre ellas 219 millones que se deberán meter en un cajón sin poder usarse para inversiones, para el aumento salarial de los profesores o mejoras en el sistema sanitario, por ejemplo.

