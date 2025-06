«¡Ha caído 'La casa de Bernarda Alba', soy feliz!»

Bolígrafo negro o azul, nada de móviles y nada de usar corrector para enmendar los errores, DNI sobre la mesa, y, obviamente, silencio durante los ... 90 minutos que dure cada examen. Con estas instrucciones, claramente contadas (y repetidas) por los encargada aula, han comenzado en Cantabria, a las 9.30 horas, las Pruebas de Acceso a la Universidad, la PAU 2025, que cambia de nombre (hasta el año pasado fue EBAU), de estructura y de contenidos, pero que mantienen su esencia: ordenar y baremar el acceso a la educación superior de los bachilleres y alumnos de FP de toda España, sobre todo, en los grados que tienen más nota de corte.

Al margen de los cambios de modelo, la «normalidad» y la sincronía han sido las notas dominantes en las 14 sedes de la PAU cántabra, según ha confirmado a media mañana, durante el primer descanso de la jornada, Íñigo Casafont. De hecho, el vicerrector de Estudiantes, Empleabilidad y Emprendimiento de la Universidad de Cantabria (UC) ha ofrecido estas declaraciones en la Facultad de Derecho, uno de los nueve enclaves que la institución presta a la convocatoria en Santander y Torrelavega.

El campus de Las Llamas es uno de los puntos fuertes de la PAU en Cantabria y, desde primera hora de la mañana los aspirantes universitarios comparten pasillo con los alumnos de grado, aunque es fácil distinguir a los primeros porque apretujan folios, repasan en voz baja y se dan abrazos o palmadas en la espalda cada poco tiempo. «Tenemos que agradecer a los estudiantes que hayan venido con tiempo, siguiendo las indicaciones que se les había transmitido», ha destacado Casafont, que ha recordado que en la PAU se involucran cerca de 700 personas, entre coordinadores, correctores, etc. «Queremos transmitir tranquilidad a las familias y a los estudiantes. Desde la UC y el Gobierno estamos preparados para continuar de la misma manera el resto de ejercicios», ha añadido el vicerrector.

En la comunidad autónoma, más de 3.000 jóvenes, casi todos de entre 17 y 18 años, se han estrenado con la prueba de Lengua Castellana y Literatura, que, para alegría de casi todo el mundo, ha incluido a Lorca. «¡Ha caído Bernarda Alba, soy feliz!», celebraba un chico nada más abandonar el aula de examen. Superar esta primera prueba ayuda a diluir la tensión. «Estoy contento, me he visto que respondía con fluidez y que estoy preparado», ha contado nada más salir del aula Alejandro Gómez, alumno del Colegio Salesianos (Santander), que se un poquito más cerca de estudiar Ingeniería Informática en la propia UC. Y si a las 9.30 horas César Ribón pedía con desparpajo que en el primer examen cayese «Bernarda» -el análisis de la obra de teatro de Lorca suele resultarle más fácil a los alumnos - dos horas después este estudiante del IES La Marina, de Santa Cruz de Bezana, que quiere estudiar Ingeniería Robótica, no ha podido menos que declararse «relajado» y satisfecho con el resultado de un ejercicio que había trabajado bien en clase.

«Salgo contento», ha coincidido más tarde Simón Portales, estudiante del Colegio Esclavas, en la capital cántabra, que, veinte minutos después de comenzar la prueba ha constado con alivio que se enfrentaba a un «examen normal» y más asequible que los que ha ido superando en 2º de Bachillerato. Carambola mediante, Simón se ha examinado en la Facultad de Derecho, donde quiere estudiar a partir de septiembre.

Ahora, Historia de la Filosofía

Ahora mismo el campus vuelve a estar en silencio. Los alumnos que este año han elegido Historia de la Filosofía (en vez de Historia de España) están haciendo su examen. Por la tarde será el turno de Artes Escénicas, Matemáticas, Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica, Ciencias Generales, Física, Fundamentos Artísticos, Geografía y Análisis Musical. Mañana y pasado continúan las pruebas de la convocatoria ordinaria, cuyas calificaciones provisionales se publicarán el viernes, 13 de junio, a las 20.00 horas. La convocatoria extraordinaria se celebra dentro de un mes.

El nuevo modelo de la PAU, en el que se reduce «considerablemente» la opcionalidad que trajo consigo la pandemia, se ha implantado sin problemas en Cantabria, ha certificado Casafont, que ha destacado el trabajo previo hecho en colegios e institutos. Se pueden consultar la web de la porpia UC. «Los estudiantes venían con el modelo aprendido e interiorizado», y tras tomar contacto con el campus en el promer examen, «ya se saben desenvolver por los pasillos y las sedes», ha destacado el vicerrector.