Mirador de La Lora entre Cantabria y Burgos, en Valderredible.

Mirador de La Lora entre Cantabria y Burgos, en Valderredible. Carlos López

Campoo y Liébana siguen cubiertas de un manto blanco, mientras sube la temperatura en el litoral

Aemet Cantabria ha anunciado una alerta amarilla por riesgo de fenómenos costeros que se aciva esta noche y permanecerá hasta el lunes

Elena Tresgallo

Elena Tresgallo

Sábado, 22 de noviembre 2025, 14:18

Comenta

La lluvia y el granizo de los últimos dos días se han esfumado este sábado para dar paso al sol y a temperaturas algo más ... cálidas en el centro y litoral de la región, mientras que la nieve permanece aún muy presente en puntos de las zonas altas de Cantabria como Liébana, Saja, Brañavieja o Valderredible. En esta jornada, el estado de las carreteras ha mejorado sustancialmente, pero la nieve mantiene aun cerradas cuatro carreteras de la red autonómica en Cantabria, mientras que se recomienda precaución si se va a transitar por otras tres vías de la región.

