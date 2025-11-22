Campoo y Liébana siguen cubiertas de un manto blanco, mientras sube la temperatura en el litoral

La lluvia y el granizo de los últimos dos días se han esfumado este sábado para dar paso al sol y a temperaturas algo más ... cálidas en el centro y litoral de la región, mientras que la nieve permanece aún muy presente en puntos de las zonas altas de Cantabria como Liébana, Saja, Brañavieja o Valderredible. En esta jornada, el estado de las carreteras ha mejorado sustancialmente, pero la nieve mantiene aun cerradas cuatro carreteras de la red autonómica en Cantabria, mientras que se recomienda precaución si se va a transitar por otras tres vías de la región.

Están cerrados al tráfico los puertos de Lunada (CA-643) y Palombera (CA-280) y no se permite el acceso a Llesba (CA-893) y a la Fuente del Chivo (CA-916), según informan la Dirección General de Tráfico y el Gobierno de Cantabria en sus páginas web.

Además se recomienda precaución por la presencia de nieve y hielo para circular por la subida a Brañavieja (CA-183), y las carreteras CA-730 (Matamorosa-Arija) y CA-171 (Reinosa-Corconte).

En cuanto a las temperaturas, en Santander o Torrelvega se han registrado a estas horas máximas de 12.,4 grados a mediodía, mientras que Cabaña Verónica en Picos de Europa han amanecido con mínimas -9,7 grados. Bajo cero también está Alto Campoo, Valderredible o Reinosa. Allí el termómetro se mantiene estable en los -5 grados de sensación térmica.

Alerta amarilla por viento

Al margen de la nieve que sigue tiñendo de blanco las cimas de la región y animando a contemplar un paisaje espectácular, el litoral cántabro esta entre este sábado y el lunes en alerta amarilla (riesgo) por fenómenos costeros, ante la previsión de que se produzcan vientos de fuerza 7 que pueden alcanzar más de 60 kilómetros por hora.

La Agencia Estatal de Meteorología activará la alerta a las 22.00 horas de este sábado, según informa en su página web.

El aviso por viento del oeste de 50 a 61 kilómetros por hora (fuerza 7) se desactivará a las 13 horas del domingo y se volverá a activar a las 00.00 horas del lunes, hasta las cinco de la madrugada.