Cantabria en alerta por tormentas y olas de hasta cinco metros El riesgo más elevado será desde las 20.00 horas del martes a la misma hora del miércoles | Mañana los avisos comenzarán en nivel amarillo desde las 15.00 horas, con oleaje de a 4 a 5 metros

Elena Tresgallo Lunes, 1 de diciembre 2025, 16:17 | Actualizado 16:30h.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha decretado los avisos naranja y amarillo por fenómenos costeros adversos en el litoral. Un frente que viene de Galicia y recorrerá esta semana todo el litoral dejando lluvia de diversa intensidad, viento y fuerte oleaje hasta el miércoles. Este martes se va a dejar notar ya el mal tiempo, entre las 15.00 y las 20.00 horas, cuando se inicia la alerta en nivel amarillo por mar combinada del noroeste aumentando a 4 a 5 metros. A las 20.00 horas, también de este martes, dará comienzo el aviso naranja de riesgo importante, que estará vigente hasta las 20.00 horas del miércoles. Se espera para este periodo mar combinada del noroeste de 5 a 6 metros y viento del oeste de 50 a 61 kilómetros por hora (fuerza 7). El servicio de Emergencia del 112 Cantabria ha recomentado precaución a la población para que evite lugares donde el peligro pueda ser elevado como playas, miradores o malecones.

Según la Aemet riesgo más elevado será de 20.00 horas de este martes a la misma hora del miércoles. Mañana martes, día 2, los avisos comenzarán en nivel amarillo entre las 15.00 y las 20.00 horas, por mar combinada del noroeste aumentando a 4 a 5 metros. La Aemet también prevé cielos nubosos y algunas tormentas en el litoral para el miércoles, que pasarán a ser más generalizadas el jueves.

Pasado es mayor nivel de riesgo de los previstos se retomará el aviso amarillo entre las 20.00 horas y el final del día, ante una previsión de mar combinada del noroeste de 4 a 5 metros.

Recomendaciones

Por la llegada de mala mar el 112 solicita a la población que se aleje de malecones, playas, espigones y de otros lugares próximos a la línea de costa; que evite estacionar los vehículos en zonas que puedan verse afectadas por el oleaje; y que respete en todo momento los cordones de seguridad y los vallados habilitados por las autoridades pertinentes.

Ante la previsión de fuertes rachas de viento se recomienda cerrar y asegurar puertas, ventanas o toldos; retirar macetas y todos aquellos objetos exteriores que puedan caer a la vía pública y provocar un accidente; evitar zonas boscosas; alejarse de cornisas, muros o árboles que puedan desprenderse; evitar pasar por edificaciones en construcción o en mal estado, y extremar las precauciones en los desplazamientos por carretera, fundamentalmente en

Si se produce cualquier incidencia se debe de llamar lo antes posible al 112 para procurar una rápida intervención. Además, a quienes tienen cuenta en redes sociales, se les anima a seguir los perfiles oficiales de entidades que facilitan información sobre emergencias, estado de las carreteras o meteorología.