Un trabajador de PreZero en la zona inundada de Valdecilla Sur.

Un trabajador de PreZero en la zona inundada de Valdecilla Sur. Lucio V. del Campo

Cantabria, en alerta por intensas lluvias que dejan balsas de agua en puntos críticos de Santander

La Agencia Estatal de Meteorología ha activado los avisos amarillos por precipitaciones acumuladas superiores a los 40 litros por metro cuadrado en doce horas en el centro y valle de Villaverde y por oleaje mar adentro | Para mañana martes se esperan chaparrones en el litoral

Ana del Castillo
Lucio V. Del Campo

Ana del Castillo y Lucio V. Del Campo

Santander

Lunes, 24 de noviembre 2025, 11:06

Comenta

Después de que la semana pasada Cantabria se pelara de frío con la llegada de una masa de aire ártico que descargó las primeras nevadas en zonas como Reinosa o Liébana ... , estos días lo que toca es mojarse. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este lunes el aviso amarillo por precipitaciones que podrían superar los 40 litros por metro cuadrado en 12 horas y está valorando si mantenerla también para mañana martes.

