Cantabria, en alerta por intensas lluvias que dejan balsas de agua en puntos críticos de Santander

Después de que la semana pasada Cantabria se pelara de frío con la llegada de una masa de aire ártico que descargó las primeras nevadas en zonas como Reinosa o Liébana ... , estos días lo que toca es mojarse. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este lunes el aviso amarillo por precipitaciones que podrían superar los 40 litros por metro cuadrado en 12 horas y está valorando si mantenerla también para mañana martes.

Esta descarga de lluvias, que ya está dejando inundaciones (como la recurrente balsa de agua en la zona de la turborrotonda de Valdecilla Sur), se debe a la llegada de un frente frío que entra de lleno por el litoral y que dejará precipitaciones generalizadas, más intensas aún en el centro de la región, hasta el miércoles. «Parece que para el jueves y viernes prácticamente no lloverá y subirán las temperaturas», señala Sergio Fernández, delegado de Aemet en Cantabria.

La zona de Valdecilla Sur es uno de los puntos críticos en Santander cuando llueve. La imagen que deja la mañana de este lunes es de coches luchando contra un río de agua y las inundaciones que se producen en esta zona. Todo ello con algún pitido, prudencia y el continuo movimiento de los limpiaparabrisas, que hoy tienen mucho trabajo. A la vez, operarios de PreZero trabajan en este punto con maquinaria para achicar el agua embalsada. En el centro de la ciudad, trabajadores municipales del servicio de limpieza están liberando las calles y carreteras de hojas y ramas para evitar que se taponen las alcantarillas.

En el mapa explicativo de la Agencia Estatal de Meteorología se ve cómo se aproxima el frente frío por el norte de la península (es ese nubarrón amarillo y rojizo que se ve en la infografía) entrando directamente por Asturias y Cantabria.

Por tanto, la semana arranca con ese frente frío que entrará de forma suave, con una cota de nieve cercana a los 2.000-2.100 metros. Según el delegado de Aemet, no es comparable con la masa de aire ártico que bajó drásticamente las temperaturas hace unos días, que dejó una cota de nieve de 800 metros, pero sí traerá abundante agua. Y en este parámetro sí tendremos un calco del tiempo porque igualmente se esperan acumulaciones de 40 litros por metros cuadrado.

Martes de chaparrones

Para este martes se esperan chubascos (precipitaciones de corta duración pero intensas, conocidas como chaparrones), por lo que Aemet ha activado el aviso amarillo desde las diez de la mañana hasta las doce de la noche en el centro y valle de Villaverde. Además, la agencia también prevé emitir otro aviso por chubascos intensos en el litoral desde la media noche hasta la tarde de mañana. «Podrían caer más de 15 litros por metro cuadrado en una hora», señala Fernández.

El litoral también estará en aviso por oleaje (en mar adentro, no llegará a afectar a la costa) con viento del oeste-noroeste de 50-61 kilómetros por hora desde las 12.00 horas de este lunes hasta las seis de la madrugada de mañana. Un anuncio más orientado a pescadores, para que extremen la precaución.

El miércoles el ambiente continuará frío, aunque las precipitaciones tenderán a remitir, y tanto jueves como viernes parece que deja de llover y se suavizan las temperaturas. Aunque todavía hay margen hasta el fin de semana y los pronósticos podrían cambiar, Aemet cree que se acerca otro frente frío de cara al sábado que también dejará agua en Cantabria. El domingo, «será más estable».