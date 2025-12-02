Cantabria rebaja las restricciones por la dermatosis y recupera el tránsito de ganado

La consejera María Jesús Susinos dio este lunes una buena noticia a los ganaderos tras anunciar que desde el próximo viernes flexibilizará las «duras» restricciones ... aplicadas para prevenir y evitar la llegada de la dermatosis nodular bovina a Cantabria. Lo más destacado es que se recuperará prácticamente la normalidad en el movimiento de ganado, tanto de dentro como de fuera de la región, y se permitirán las transacciones entre particulares. Eso sí, los animales mayores de un año procedentes de fuera de la comunidad seguirán sin poder acceder al Mercado Nacional de Ganados de Torrelavega –sólo podrán hacerlo los terneros– y las ferias continuarán prohibidas en lo que resta de año. «Es lo que nos quedaría para recuperar la normalidad absoluta», afirmó este lunes Susinos. El Ejecutivo cántabro publicará el viernes una nueva resolución para ir avanzando en la desescalada tras los buenos datos procedentes de Cataluña, donde se registran hasta el momento los únicos positivos de animales en todo el país.

La noticia que esperaba con ansia el sector era el libre tránsito de reses. Finalmente, se recuperará a finales de semana y afectará a todas, de cualquier edad y hacia cualquier destino.

Ganadería refuerza la vigilancia tras los casos de jabalíes en Cataluña Cantabria reforzará la vigilancia en las explotaciones porcinas de la región después de los primeros casos de peste porcina africana detectada en varios jabalíes en Cataluña. Así lo aseguró este lunes la consejera de Ganadería, que aprovechó su presencia ante los medios de comunicación para lanzar un mensaje de tranquilidad y también de precaución. «La aparición del citado foco es un hecho grave que exige la máxima vigilancia, aunque Cantabria mantiene un riesgo controlado», aseguró.La cría de cerdos es muy reducida en la comunidad. Apenas hay 119 explotaciones registradas en la Consejería, de las que 112 tienen menos de 25 animales.

Los particulares podrán vender y comprar ganado entre ellos; eso sí, según recordó la consejera, «siempre que el transporte cumpla rigurosamente con las tareas de desinfección, desinsectación y limpieza establecidas». Por último, la salida de terneros seguirá siendo obligatoria a través del Ferial de Torrelavega, los centros de concentración y los encerraderos autorizados.

Por el buen camino

A pesar del buen avance de la enfermedad en Cataluña, Cantabria ha decidido seguir manteniendo algunas restricciones. A la de no poder celebrar concentraciones y ferias, se une la imposibilidad de introducir animales mayores de un año de edad al Ferial de Torrelavega, porque de permitirlo sería obligatorio guardar una cuarentena, lo que penalizaría al resto de la actividad en la instalación. «Podemos decir que las medidas que hemos tomado todas las comunidades autónomas, encabezadas por Cantabria, están dando sus frutos», subrayó la consejera. «Por este motivo, podemos avanzar en el proceso de flexibilización de las medidas restrictivas, acercándonos a la normalidad en el desarrollo de las actividades ganaderas», apostilló.

Según explicó, ha podido dar el paso gracias a que el virus se ha contenido –no hay positivos desde hace 40 días– y a que la región ha sido declarada desde este lunes libre de vectores, ya que el descenso de las temperaturas disminuye la presencia de los mosquitos que transmiten este tipo de enfermedades. Además, el porcentaje de vacunación en las zonas afectadas de Cataluña ha aumentado al 91% en granjas de leche, y también en las zonas perimetrales de Aragón y Lleida , lo que genera «un cordón de protección vacunal». Por último, el banco de vacunas del Ministerio tiene dosis suficientes para repartir entre las comunidades en caso de que surjan nuevos positivos.

«Todo lo anterior ha hecho que demos un paso más», aseguró Susinos, que a la vez hizo especial hincapié en la necesidad de «no bajar la guardia, pues hablamos de enfermedades emergentes, porque en cualquier momento puede aparecer un nuevo brote y volver a activarse las alarmas».