El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Terneros, la semana pasada, en el Mercado Nacional de Ganados de Torrelavega. Luis Palomeque

Cantabria rebaja las restricciones por la dermatosis y recupera el tránsito de ganado

Ganadería mantiene la prohibición de ferias en lo que resta de año y sigue sin permitir que al Mercado de Torrelavega entren animales de más de un año de edad

Rafa Torre Poo

Rafa Torre Poo

Santander

Martes, 2 de diciembre 2025, 07:11

Comenta

La consejera María Jesús Susinos dio este lunes una buena noticia a los ganaderos tras anunciar que desde el próximo viernes flexibilizará las «duras» restricciones ... aplicadas para prevenir y evitar la llegada de la dermatosis nodular bovina a Cantabria. Lo más destacado es que se recuperará prácticamente la normalidad en el movimiento de ganado, tanto de dentro como de fuera de la región, y se permitirán las transacciones entre particulares. Eso sí, los animales mayores de un año procedentes de fuera de la comunidad seguirán sin poder acceder al Mercado Nacional de Ganados de Torrelavega –sólo podrán hacerlo los terneros– y las ferias continuarán prohibidas en lo que resta de año. «Es lo que nos quedaría para recuperar la normalidad absoluta», afirmó este lunes Susinos. El Ejecutivo cántabro publicará el viernes una nueva resolución para ir avanzando en la desescalada tras los buenos datos procedentes de Cataluña, donde se registran hasta el momento los únicos positivos de animales en todo el país.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Dolor en la despedida de Pau, Borja y Álex
  2. 2 El Icass quita las competencias a una funcionaria por el «peligro» de perder 7 millones en subvenciones
  3. 3

    Tres «críos del pueblo» que rompen una pandilla y dejan un gran vacío en Cabezón
  4. 4

    Las primeras investigaciones apuntan a un exceso de velocidad en el accidente mortal de Cabezón de la Sal
  5. 5

    Fallece Federico Cobo San Miguel, CEO de Cisternas Cobo, a los 69 años de edad
  6. 6 Cantabria, en alerta por tormentas y olas de hasta cinco metros
  7. 7

    El marido de la teniente de alcalde de Limpias demanda al Ayuntamiento por un plan urbanístico paralizado
  8. 8

    Fallece un hombre de 58 años tras despeñarse su vehículo en Los Tojos
  9. 9 Encuentran muerto al piragüista desaparecido en el pantano del Ebro
  10. 10

    Fallece un hombre de 58 años tras despeñarse su vehículo en Los Tojos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Cantabria rebaja las restricciones por la dermatosis y recupera el tránsito de ganado

Cantabria rebaja las restricciones por la dermatosis y recupera el tránsito de ganado