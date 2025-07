Cantabria sigue siendo este año la que recibe más dinero por habitante Aunque en los primeros meses no ha llegado la mensualidad íntegra por la falta de Presupuestos, la cifra anual es de 2.484 millones, un 6,6% más

Daniel Martínez Santander Sábado, 26 de julio 2025, 02:00

Frente a las muchísimas dudas sobre el nuevo sistema están las certezas del sistema actual, el que aprobó el Gobierno de Rodríguez Zapatero en 2009 -aquello también fue una polémica negociación bilateral con Cataluña a la que después sí se sumaron el resto de territorios- y que desde entonces ha hecho que Cantabria sea la autonomía mejor financiada por habitante de España, para queja de territorios como Andalucía, Valencia, Baleares o Murcia. Así, en 2025 llegarán 2.484 millones de euros, un 6,6%. Lo confirmó esta semana el Congreso al aprobar el real decreto del Ejecutivo, que se ha convalidado más tarde de lo normal. Por eso, hasta ahora, las mensualidades que llegaban a las arcas autonómicas eran inferiores en 22 millones a lo que le correspondía a Cantabria. Ese dinero se recuperará ahora de forma retroactiva.

De esta manera, Cantabria se sitúa en lo más alto del ranking con 4.204 euros por habitante, frente a los 4.151 de La Rioja, en segunda posición. «En los siete años de Gobierno de Sánchez, recibiremos 4.499 millones más de recursos que en los siete de Rajoy», subrayaba tras votar el real decreto el líder del PSOE de Cantabria, Pedro Casares.

Cantabria está en lo alto de la tabla nacional porque, con el sistema en vigor, en el reparto no solo se tiene en cuenta la población, también la orografía, el envejecimiento o la dispersión. No solo por eso. El modelo también permite negociaciones bilaterales entre Estado y regiones para favorecer ciertos aspectos. En una entrevista reciente, el expresidente Sieso recordaba que Cantabria no aceptó la transferencia de Sanidad hasta lograr una compensación económica mejor que el resto, que además incluía el pago íntegro de Valdecilla, algo que después pidieron sin éxito otras regiones.