Los compradores de lotería de Navidad no esperan a los últimos días y ya compran sus décimos Daniel Pedriza

A la caza del décimo de Navidad: «Llevo 30 años comprando allá donde voy»

Los loteros aseguran que en Santander la gente no espera a los últimos día para hacerse con los boletos

Kevin Barquín

Kevin Barquín

Santander

Domingo, 23 de noviembre 2025, 07:40

Comenta

Cuando Natividad Saiz habla de la Lotería de Navidad, se le ilumina la voz. «Lo vivo con la misma inquietud que si fuera una de ... los niños de San Ildefonso cantando», confiesa. Cada 22 de diciembre se levanta temprano, se prepara un café y una tostada, y se sienta en el sofá junto al cuaderno en el que tiene apuntados todos sus décimos y cuántos ha comprado de cada número. Si le toca trabajar –como pasará este año– se pone los auriculares y escucha el sonido de las bolas. «Para mí ese sonido significa la Navidad». Es su ritual desde niña, cuando su abuela la despertaba para escuchar juntas el sorteo. Una tradición que ahora ella misma está contagiando a su marido y a su hijo.

