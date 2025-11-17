El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Celebración de un grupo depersonas en un restaurante en una cenade Navidad. Manuel Brágimo

Las cenas de Navidad se adelantan a noviembre y cada vez más hosteleros cántabros piden fianza

En las fechas claves de diciembre ya resulta complicado encontrar hueco para grupos grandes | Ante la proliferación de reservas incumplidas crece el número de restaurantes que pide algún tipo de fianza

Álvaro Machín

Álvaro Machín

Santander

Lunes, 17 de noviembre 2025, 01:00

Mensaje en un grupo de Whatsapp de colegas el 31 de octubre. Un viernes. «Mesa para doce reservada el 13 de diciembre. A las ... 14.00 horas en Los Peñucas». Seguro que usted ya ha recibido en el móvil algo de este tipo o se ha apuntado una fecha en un calendario. Si no es así y tiene pensado reunirse con los amigos, con los del trabajo, con los del gimnasio o con los del club de lectura, ya va tarde. Las reservas para las cenas o comidas de Navidad -las de empresa o de grupos, no confundirse con la Nochebuena o el cotillón para Año Nuevo- cada vez se hacen con más anticipación. Es ya algo consolidado en Cantabria en los últimos años. Pero es que últimamente, incluso, ya hay quien prefiere no esperar a diciembre para evitarse aglomeraciones. Se juntan en noviembre. Cada vez más. Y hay una tercera clave al alza este año. No son muchos, pero ya hay restaurantes que en casos concretos (mesas con muchos comensales, sobre todo si no son clientes conocidos) cobran una fianza por adelantado o limitan lo que están dispuestos a asumir si a la cita se presentan muchas menos personas de las que estaban confirmadas.

