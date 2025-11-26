El centro comercial Peñacastillo enciende la Navidad este viernes

R.C. Santander Miércoles, 26 de noviembre 2025, 17:53 Compartir

El centro comercial Peñacastillo se prepara para vivir la magia de la Navidad. A tan solo unos días de disfrutar de una de las épocas más especiales del año, el centro comercial santanderino tiene todo preparado para que sus clientes encuentren durante estas fiestas un espacio referente para ocio y compras.

De este modo, este viernes 28 de noviembre, coincidiendo con el Black Friday, el centro comercial llevará a cabo un evento muy especial para recibir la Navidad. Desde las 17:00 horas todos los clientes podrán disfrutar de la animación itinerante de un coro góspel , que interpretará algunos de los villancicos más míticos y sonados para todos.

A continuación, a las 17:30 horas, se abrirá la cola para recoger los tickets para disfrutar de una deliciosa merienda con gofres totalmente gratis (hasta agotar existencias). Mientras el centro comercial se va llenando y contagiando de este ambiente navideño, se retomará la animación itinerante hasta el parking exterior, donde a las 20:00h tendrá lugar el encendido oficial de luces y quedará oficialmente inaugurada la Navidad 2025.

Finalmente, todos los clientes que hayan recogido su ticket podrán pasar a la galería a disfrutar de la deliciosa merienda como colofón a una tarde de lo más emocionante.

Con esta acción, el centro comercial Peñacastillo inaugura una Navidad más en la que no faltarán todo tipo de sorpresas, sorteos y animaciones y talleres para los más pequeños. Así como la esperada visita de Papá Noel y los Reyes Magos para que todos los niños puedan trasladarles sus deseos.

La gerente del centro comercial, Bárbara Sánchez, quiere animar a todos los santanderinos a que disfruten de las fiestas en Peñacastillo, donde no solo encontrarán todo lo que necesiten para sus compras navideñas, sino que además gozarán de un sinfín de sorpresas y eventos para todos los públicos.