Estas son las cinco noticias del día en Cantabria
Martes, 12 de agosto 2025, 14:31
1Transportes
Renfe pagará 1.100 euros a una mujer que perdió un vuelo a Cuba al retrasarse un Alvia Santander-Madrid
Facua celebra el fallo de la Junta Arbitral del Transporte de Cantabria por el que la compañía ferroviaria deberá abonar a la afectada los ... importes del nuevo billete de avión y del taxi para llegar al aeropuerto.
2El tiempo
El calor aprieta en Cantabria con 33,5 grados en Reinosa pero esta tarde habrá tormentas incluso con granizo
La Aemet activa la alerta naranja por fuertes chubascos en Liébana y Cantabria del Ebro y la amarilla en centro y valle de Villaverde.
3Astronomía
Llega la noche de la lluvia de estrellas
Las perseidas, también llamadas 'lágrimas de San Lorenzo', alcanzarán su punto álgido de actividad esta noche y podrán contemplarse desde casi cualquier punto de Cantabria.
4Castro Urdiales
Investigan a un hombre por hacer acrobacias desde el cargadero de Dícido, que está en rehabilitación
La alcaldesa Susana Herrán tacha de «irresponsabilidad» la actuación y cree que tendrá que responder por ella «porque está prohibido el acceso a este Bien de Interés Cultural, ya que no ha finalizado su restauración».
5Comillas
Destrozos, suciedad y hasta un intento de ordeñar una vaca, saldo del botellón en Oyambre
El paseo de la CA-131, a la altura de la ría de La Rabia entre Comillas y Valdáliga, es un espacio privilegiado y protegido del Parque Natural, que se ha transformado en foco de fiestas de jóvenes y turistas.
