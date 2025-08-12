El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Estas son las cinco noticias del día en Cantabria

DM

Martes, 12 de agosto 2025, 14:31

    Transportes

    Renfe pagará 1.100 euros a una mujer que perdió un vuelo a Cuba al retrasarse un Alvia Santander-Madrid

Facua celebra el fallo de la Junta Arbitral del Transporte de Cantabria por el que la compañía ferroviaria deberá abonar a la afectada los ... importes del nuevo billete de avión y del taxi para llegar al aeropuerto.

Top 50
    La nueva forma, más barata, de hacer turismo de autocaravana
    Noche sofocante en Cantabria: en San Roque, a las doce y media de la noche, el termómetro marcaba 30,8 grados
    Gema Igual, sobre las ratas en Santander: «No conozco ninguna ciudad donde no haya»
    El empresario que financió a Alvise denuncia haber sido obligado a transferir 1,2 millones a punta de pistola
    Miengo frena la entrada de autocaravanas en sus playas con la instalación de barreras
    Polémica por los sueldos del programa de contratación de desempleados en el Ayuntamiento de Santander
    «La turborrotonda de Valdecilla es un infierno»
  8. 8 «Representar a Cantabria es un orgullo en todos los sentidos»
    Una nueva generación de investigadores despega en Santander
  10. 10 Montero rebaja el tono en su presentación con el Málaga

