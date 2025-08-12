Estas son las cinco noticias del día en Cantabria

Facua celebra el fallo de la Junta Arbitral del Transporte de Cantabria por el que la compañía ferroviaria deberá abonar a la afectada los ... importes del nuevo billete de avión y del taxi para llegar al aeropuerto.

2 El tiempo El calor aprieta en Cantabria con 33,5 grados en Reinosa pero esta tarde habrá tormentas incluso con granizo

La Aemet activa la alerta naranja por fuertes chubascos en Liébana y Cantabria del Ebro y la amarilla en centro y valle de Villaverde.

3 Astronomía Llega la noche de la lluvia de estrellas

Las perseidas, también llamadas 'lágrimas de San Lorenzo', alcanzarán su punto álgido de actividad esta noche y podrán contemplarse desde casi cualquier punto de Cantabria.

4 Castro Urdiales Investigan a un hombre por hacer acrobacias desde el cargadero de Dícido, que está en rehabilitación

La alcaldesa Susana Herrán tacha de «irresponsabilidad» la actuación y cree que tendrá que responder por ella «porque está prohibido el acceso a este Bien de Interés Cultural, ya que no ha finalizado su restauración».

5 Comillas Destrozos, suciedad y hasta un intento de ordeñar una vaca, saldo del botellón en Oyambre

El paseo de la CA-131, a la altura de la ría de La Rabia entre Comillas y Valdáliga, es un espacio privilegiado y protegido del Parque Natural, que se ha transformado en foco de fiestas de jóvenes y turistas.