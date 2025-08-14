Estas son las cinco noticias del día en Cantabria

Cántabros y visitantes combaten el calor de esta semana en la orilla de la playa.

DM Santander Jueves, 14 de agosto 2025, 14:37

1 El tiempo La Aemet eleva mañana la alerta a nivel rojo por temperaturas cercanas a 40º en el litoral cántabro

El organismo pone en aviso a la región desde las 13.00 horas hasta las 20.59 horas.

2 Tráfico Dos octogenarias, atropelladas en las calles de Santander en media hora

Ambas acabaron en Valdecilla para ser asistidas de sus heridas ... .

3 Val de San Vicente Abandona a cuatro perros atados a un árbol sin comida ni agua Estaban en muy malas condiciones higiénicas, tenían el pelo enmarañado con sus propias heces y a uno le faltaba un ojo. Los canes están ahora recuperándose en la protectora que los recogió. 4 Racing «El nivel de exigencia cada vez es mayor y eso lo hemos conseguido jugadores y técnicos con nuestro trabajo» José Alberto ve al Racing en un estado «óptimo» para competir en esta primera jornada de Liga. 5 Cabezón de la Sal Otro verano de caos circulatorio en los accesos al bosque natural de las secuoyas En el último año, han visitado el monumento al menos 116.000 personas, cuyo impacto lleva años percibiéndose en los árboles y en el entorno del enclave.

