Estas son las cinco noticias del día en Cantabria

Miércoles, 27 de agosto 2025, 15:10

1 Santander El Ayuntamiento autoriza la apertura de McDonald's en el Mercado de Puertochico

La franquicia de comida rápida aterriza en el centro de la capital cántabra entre las críticas de los vecinos de la zona que dicen que su implantación es «ilegal»

2 Informe Educación Los estudiantes cántabros tienen peores resultados en Matemáticas y Lengua Extranjera

El informe sobre el Estado del Sistema Educativo No Universitario de Cantabria, elaborado por el Consejo Escolar, cree necesario «equilibrar» el presupuesto para recursos de personal e infraestructuras: «No podemos abandonar la inversión en obras y equipamientos de los centros educativos»

3 Guardia Civil Localizan desorientado en Arenas de Iguña a un octogenario de Santander que pretendía llegar a Vargas

El hombre estaba desaparecido desde la madrugada de ayer, cuando emprendió el viaje por carretera y acabó accidentado en una pista forestal del parque Saja Besaya

4 Nombramientos El teniente coronel Julio Postigo relevará en Cantabria a Antonio Orantos, ascendido a general de la Guardia Civil

Orantos, que ha dirigido durante más de tres años la Comandancia cántabra, será trasladado a otra Comunidad

5 Fútbol El entrenamiento del Racing, en imágenes

Juanjo Santamaría

Estas son las imágenes del entrenamiento del Racing de esta mañana. El equipo cántabro se enfrenta este sábado, a las 17.00 horas, al Ceuta en los Campos de Sport de El Sardinero.