Estas son las cinco noticias del día en Cantabria

DM .

DM .

Santander

Miércoles, 27 de agosto 2025, 15:10

  1. 1

    Santander

    El Ayuntamiento autoriza la apertura de McDonald's en el Mercado de Puertochico

La franquicia de comida rápida aterriza en el centro de la capital cántabra entre las críticas de los vecinos de la zona que dicen que su implantación es «ilegal»

  1. 2

    Informe Educación

    Los estudiantes cántabros tienen peores resultados en Matemáticas y Lengua Extranjera

El informe sobre el Estado del Sistema Educativo No Universitario de Cantabria, elaborado por el Consejo Escolar, cree necesario «equilibrar» el presupuesto para recursos de personal e infraestructuras: «No podemos abandonar la inversión en obras y equipamientos de los centros educativos»

  1. 3

    Guardia Civil

    Localizan desorientado en Arenas de Iguña a un octogenario de Santander que pretendía llegar a Vargas

El hombre estaba desaparecido desde la madrugada de ayer, cuando emprendió el viaje por carretera y acabó accidentado en una pista forestal del parque Saja Besaya

  1. 4

    Nombramientos

    El teniente coronel Julio Postigo relevará en Cantabria a Antonio Orantos, ascendido a general de la Guardia Civil

Javier Cotera

Orantos, que ha dirigido durante más de tres años la Comandancia cántabra, será trasladado a otra Comunidad

  1. 5

    Fútbol

    El entrenamiento del Racing, en imágenes

Juanjo Santamaría

Estas son las imágenes del entrenamiento del Racing de esta mañana. El equipo cántabro se enfrenta este sábado, a las 17.00 horas, al Ceuta en los Campos de Sport de El Sardinero.

Top 50
  1. 1

    El teniente coronel Julio Postigo relevará en Cantabria a Antonio Orantos, ascendido a general de la Guardia Civil
  2. 2

    El senderista fallecido en Tresviso es el empresario cántabro Gerardo Guijarro
  3. 3 París De Noia y Panorama City, protagonistas de las fiestas de la Virgen de Valencia en Piélagos
  4. 4

    Un jubilado cántabro cobra en agosto de media 241 euros menos que un vasco y 181 por debajo de un asturiano
  5. 5 Localizan desorientado en Arenas de Iguña a un octogenario de Santander que pretendía llegar a Vargas
  6. 6

    El Gobierno valoró la compra del Zoo de Santillana ante sus aprietos económicos
  7. 7

    Cabárceno denunciará a tres turistas por colarse en el recinto de los lobos
  8. 8 Noja se prepara para sus fiestas
  9. 9

    El PP ya no ve «inviable» reparar los Galeones y presenta una moción para promover su arreglo
  10. 10

    La valdaliega que tanta felicidad cocinó en sus fogones

