Estas son las cinco noticias del día en Cantabria

DM

Lunes, 1 de septiembre 2025, 15:05

    Tráfico

    Cantabria cierra julio y agosto sin muertos en las carreteras

A falta de las cifras oficiales que publicará el Ministerio de Interior esta semana, la región no registra fallecidos a pesar del aumento de ... desplazamientos. El dato de 'cero víctimas' es inédito en los últimos años.

Top 50
  1. 1 «A los turistas les recomendaría Cantabria en general, porque esta tierra no es solo Santander»
  2. 2

    Urbanismo autoriza apartamentos turísticos en suelo rústico como si fueran casas unifamiliares
  3. 3

    Suances, el embalse de Alsa y Santander
  4. 4

    «Una autocaravana tiene que poder aparcar como cualquier otro vehículo»
  5. 5

    Avanza la llegada de la alta velocidad a la capital campurriana
  6. 6

    Polémica por las fiestas de quita y pon
  7. 7

    Las Guerras Cántabras de Los Corrales vencen a la lluvia y el público se rinde al desfile final
  8. 8

    Las comunidades de propietarios frenan los nuevos pisos turísticos
  9. 9

    Último día. Cantabria de fiesta para despedir el verano
  10. 10

    Probamos el simulador de Peña Cabarga: «Es tan real que da hasta vértigo»

