Estas son las cinco noticias del día en Cantabria

A falta de las cifras oficiales que publicará el Ministerio de Interior esta semana, la región no registra fallecidos a pesar del aumento de ... desplazamientos. El dato de 'cero víctimas' es inédito en los últimos años.

2 Comunicaciones Una «avería masiva» deja sin internet a Ampuero, Arredondo y Ramales

También la zona de Limpias se ha visto afectada por la rotura de un cable, que se está cambiando.

3 Torrelavega Motos, derrapes y alarmas disparan las quejas en el parking de La Carmencita

Los vecinos denuncian ruido constante, alarmas de vehículos y ausencia de control municipal en el aparcamiento.

4 Fútbol Ali Houary, Facundo González, Álex Sola y Amallah, entre los nombres que maneja el Racing a escasas horas del cierre de mercado

A las doce de la noche se cierra el plazo de inscripción de futbolistas en LaLiga.

5 Economía El santanderino Luis Gómez deja la Presidencia de XPO Logistics en Europa

El directivo cambia de responsabilidad y desde este lunes ocupará la función de asesor senior de la compañía a nivel global.