Estas son las cinco noticias del día en Cantabria
DM
Lunes, 1 de septiembre 2025, 15:05
-
1Tráfico
Cantabria cierra julio y agosto sin muertos en las carreteras
A falta de las cifras oficiales que publicará el Ministerio de Interior esta semana, la región no registra fallecidos a pesar del aumento de ... desplazamientos. El dato de 'cero víctimas' es inédito en los últimos años.
-
2Comunicaciones
Una «avería masiva» deja sin internet a Ampuero, Arredondo y Ramales
También la zona de Limpias se ha visto afectada por la rotura de un cable, que se está cambiando.
-
3Torrelavega
Motos, derrapes y alarmas disparan las quejas en el parking de La Carmencita
Los vecinos denuncian ruido constante, alarmas de vehículos y ausencia de control municipal en el aparcamiento.
-
4Fútbol
Ali Houary, Facundo González, Álex Sola y Amallah, entre los nombres que maneja el Racing a escasas horas del cierre de mercado
A las doce de la noche se cierra el plazo de inscripción de futbolistas en LaLiga.
-
5Economía
El santanderino Luis Gómez deja la Presidencia de XPO Logistics en Europa
El directivo cambia de responsabilidad y desde este lunes ocupará la función de asesor senior de la compañía a nivel global.
