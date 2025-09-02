Estas son las cinco noticias del día en Cantabria
DM
Martes, 2 de septiembre 2025, 14:56
-
1Condonación
Buruaga dirá 'no' a la quita de 809 millones de euros de deuda para Cantabria: «No vamos a morder este anzuelo«
La presidenta, que asegura que es «un negocio ruinoso» para la región, se suma a la posición de las comunidades autónomas gobernadas por el ... PP.
-
2Santander
Desierta de nuevo la licitación para diseñar el aparcamiento subterráneo de Joaquín Costa
Ninguna empresa se interesa por el proyecto, a pesar de que el Ayuntamiento triplicó su presupuesto hasta los 150.800 euros.
-
3Infracciones
Un conductor de 88 años triplica la tasa de alcohol, atraviesa una rotonda y choca contra un coche
El hombre también fue denunciado por falta de respeto y consideración a la autoridad.
-
4Estudio
¿Cuál es el plato más típico de la gastronomía cántabra?
Una encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) desvela la comida más representativa de cada comunidad autónoma para los españoles.
-
5Fútbol
El mercado de fichajes en el Racing. Andrés, Vicente y Arana: muchas llamadas pero ninguna oferta concreta
El club verdiblanco sí que recibió muchas propuestas a lo largo de la última jornada de mercado, pero la negativa a negociar zanjó las conversaciones.
