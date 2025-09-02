Estas son las cinco noticias del día en Cantabria

La presidenta, que asegura que es «un negocio ruinoso» para la región, se suma a la posición de las comunidades autónomas gobernadas por el ... PP.

2 Santander Desierta de nuevo la licitación para diseñar el aparcamiento subterráneo de Joaquín Costa

Ninguna empresa se interesa por el proyecto, a pesar de que el Ayuntamiento triplicó su presupuesto hasta los 150.800 euros.

3 Infracciones Un conductor de 88 años triplica la tasa de alcohol, atraviesa una rotonda y choca contra un coche

El hombre también fue denunciado por falta de respeto y consideración a la autoridad.

4 Estudio ¿Cuál es el plato más típico de la gastronomía cántabra?

Una encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) desvela la comida más representativa de cada comunidad autónoma para los españoles.

5 Fútbol El mercado de fichajes en el Racing. Andrés, Vicente y Arana: muchas llamadas pero ninguna oferta concreta

El club verdiblanco sí que recibió muchas propuestas a lo largo de la última jornada de mercado, pero la negativa a negociar zanjó las conversaciones.