Estas son las cinco noticias del día en Cantabria

DM Miércoles, 3 de septiembre 2025, 14:45 Comenta Compartir

1 Deportes Attaoui logra la tercera mejor marca de la historia de los 1.000 metros y fulmina su récord de España

El torrelaveguense se quedó en Trier (Alemania) a tres décimas del récord del mundo y a siete centésimas del europeo.

2 Transportes Ryanair elimina las rutas de París, Milán, Viena y Roma en el Seve Ballesteros

La compañía confirma su amenaza ... y adelanta que cierra también su base de Santiago de Compostela y deja de volar a los aeropuertos de Vigo, Valladolid, Jerez y Tenerife Norte.

3 Santander Una reyerta entre dos bandos, armados con «varas enormes», alarma al vecindario en El Alisal Los implicados en la riña se disolvieron escapando por el pasaje del centro de salud y la Policía Nacional no encontró a nadie. 4 Comunidades autónomas García-Page defiende en Santander la quita de deuda autonómica El presidente castellano-manchego coincide en un curso en La Magdalena con otros tres jefes de gobiernos autonómicos; Buruaga (Cantabria), Moreno (Andalucía) y Rueda (Galicia). 5 Naturaleza Las algas invasoras cubren de nuevo las playas de Noja El Ayuntamiento reactiva el dispositivo para retirtarlas, tras haber recogido ya siete mil toneladas.

