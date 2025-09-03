Estas son las cinco noticias del día en Cantabria
Miércoles, 3 de septiembre 2025, 14:45
1Deportes
Attaoui logra la tercera mejor marca de la historia de los 1.000 metros y fulmina su récord de España
El torrelaveguense se quedó en Trier (Alemania) a tres décimas del récord del mundo y a siete centésimas del europeo.
2Transportes
Ryanair elimina las rutas de París, Milán, Viena y Roma en el Seve Ballesteros
La compañía confirma su amenaza ... y adelanta que cierra también su base de Santiago de Compostela y deja de volar a los aeropuertos de Vigo, Valladolid, Jerez y Tenerife Norte.
3Santander
Una reyerta entre dos bandos, armados con «varas enormes», alarma al vecindario en El Alisal
Los implicados en la riña se disolvieron escapando por el pasaje del centro de salud y la Policía Nacional no encontró a nadie.
4Comunidades autónomas
García-Page defiende en Santander la quita de deuda autonómica
El presidente castellano-manchego coincide en un curso en La Magdalena con otros tres jefes de gobiernos autonómicos; Buruaga (Cantabria), Moreno (Andalucía) y Rueda (Galicia).
5Naturaleza
Las algas invasoras cubren de nuevo las playas de Noja
El Ayuntamiento reactiva el dispositivo para retirtarlas, tras haber recogido ya siete mil toneladas.
