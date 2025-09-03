El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Dos bañistas caminaban ayer por la playa de Trengandín entre las algas asiáticas, que son retiradas por las palas excavadoras. A. C.

Noja activa la retirada de algas, que llega ya a 7.000 toneladas

La especie invasora ha regresado de nuevo a las playas de Ris y Trengandín, por lo que el Gobierno cántabro ha movilizado el operativo

Ana Cobo

Ana Cobo

Noja

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 02:00

Con el final del verano, las playas de Noja han sido testigo de la marcha de los turistas, pero no ha ocurrido lo mismo ... con las algas invasoras que, lejos de abandonar los arenales de Ris y Trengandín, siguen llegando a sus orillas, aunque, eso sí, en menor cantidad que a principios de agosto. Tras un breve parón en el operativo activado para su limpieza, -sendas playas quedaron prácticamente libres de la rugulopteryx okamurae en los últimos días del pasado mes-, el Gobierno de Cantabria ha puesto de nuevo a trabajar estos días al retén preparado al depositar otra vez las mareas una proporción considerable de este alga asiática.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Investigan un brote de gastroenteritis con 46 afectados tras una boda en Escalante
  2. 2

    Un conductor de 88 años triplica la tasa de alcohol, atraviesa una rotonda y choca contra un coche
  3. 3

    ¿Cuál es el plato más típico de la gastronomía cántabra?
  4. 4

    Ana Guerra y Paris de Noia pondrán ritmo a las fiestas de la Virgen del Puerto de Santoña
  5. 5

    Transportes dará prioridad al tren entre Bilbao y Castro y estudiará si lo prolonga hasta Santander
  6. 6

    HostPapa elige Santander como sede en España tras cerrar con Ingram la compra de CloudBlue
  7. 7

    El diseño del aparcamiento subterráneo de Joaquín Costa vuelve a quedar desierto
  8. 8

    Andrés, Vicente y Arana: muchas llamadas pero ninguna oferta concreta
  9. 9

    Un banco, una inmobiliaria y ahora una panadería en la galería comercial de Valdecilla
  10. 10 Una alianza entre el norte y el sur plasmada en Puertochico

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Noja activa la retirada de algas, que llega ya a 7.000 toneladas

Noja activa la retirada de algas, que llega ya a 7.000 toneladas