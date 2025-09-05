Estas son las cinco noticias del día en Cantabria
DM
Viernes, 5 de septiembre 2025, 14:50
-
1Seguridad
Los vecinos trasladan su hartazgo por la inseguridad en Torrelavega mientras la Policía investiga el disparo en Covadonga
La investigación sigue sin detenidos y la víctima del disparo, una mujer herida por arma de fuego en la espalda, ya se encuentra fuera de peligro.
-
2Curso escolar
Los tutores no serán servicios mínimos en la huelga de Educación
La sala de lo Contencioso-Administrativo acuerda suspender el decreto del Gobierno de Cantabria que establecía a los tutores de Infantil y primero de Primaria como personal esencial el lunes y el martes.
-
3Agresión
Detenido por «abrir la cabeza» con un palo a un compatriota «por una discusión monetaria».
La reyerta, en la que participaron cinco jóvenes, se registró el jueves por la noche en la calle Atilano Rodríguez.
-
4El tiempo
Cantabria vivirá un fin de semana a más de 30 grados
El litoral y Liébana estarán mañana en aviso amarillo por temperaturas máximas, pero para el lunes se prevén lluvias generalizadas por un frente frío.
-
5Ciclismo | La Vuelta
Cacerolada contra el equipo de Israel en Cabezón
A las 10.00 horas comenzó una cacerolada protagonizada por grupos de apoyo a Palestina en señal de protesta por la participación del equipo de Israel en la ronda junto al Ayuntamiento. Los manifestantes han despedido a los ciclistas con banderas y gritos contra el país hebreo.
-
- Gobierno de Cantabria
- La Vuelta a España
- Policía municipal
- Policía Nacional
- Policía Local de Santander
- Agencia Estatal de Meteorología (AEMET)
- Consejería de Educación, Formación Profesional y Universidades
- Israel
- Santander
- Torrelavega
- Liébana
- Educación en Cantabria
- Educación
- Conflictos laborales en Cantabria
