Estas son las cinco noticias del día en Cantabria

Viernes, 5 de septiembre 2025, 14:50

1 Seguridad Los vecinos trasladan su hartazgo por la inseguridad en Torrelavega mientras la Policía investiga el disparo en Covadonga

La investigación sigue sin detenidos y la víctima del disparo, una mujer herida por arma de fuego en la espalda, ya se encuentra fuera de peligro.

2 Curso escolar Los tutores no serán servicios mínimos en la huelga de Educación

La sala de lo Contencioso-Administrativo acuerda suspender el decreto del Gobierno de Cantabria que establecía a los tutores de Infantil y primero de Primaria como personal esencial el lunes y el martes.

3 Agresión Detenido por «abrir la cabeza» con un palo a un compatriota «por una discusión monetaria».

La reyerta, en la que participaron cinco jóvenes, se registró el jueves por la noche en la calle Atilano Rodríguez.

4 El tiempo Cantabria vivirá un fin de semana a más de 30 grados

El litoral y Liébana estarán mañana en aviso amarillo por temperaturas máximas, pero para el lunes se prevén lluvias generalizadas por un frente frío.

5 Ciclismo | La Vuelta Cacerolada contra el equipo de Israel en Cabezón

A las 10.00 horas comenzó una cacerolada protagonizada por grupos de apoyo a Palestina en señal de protesta por la participación del equipo de Israel en la ronda junto al Ayuntamiento. Los manifestantes han despedido a los ciclistas con banderas y gritos contra el país hebreo.