Estas son las cinco noticias del día en Cantabria

DM

Viernes, 5 de septiembre 2025, 14:50

  1. 1

    Seguridad

    Los vecinos trasladan su hartazgo por la inseguridad en Torrelavega mientras la Policía investiga el disparo en Covadonga

La investigación sigue sin detenidos y la víctima del disparo, una mujer herida por arma de fuego en la espalda, ya se encuentra fuera de peligro.

  1. 2

    Imagen principal - Los tutores no serán servicios mínimos en la huelga de Educación
    Curso escolar

    Los tutores no serán servicios mínimos en la huelga de Educación

La sala de lo Contencioso-Administrativo acuerda suspender el decreto del Gobierno de Cantabria que establecía a los tutores de Infantil y primero de Primaria como personal esencial el lunes y el martes.

  1. 3

    Imagen principal - Detenido por «abrir la cabeza» con un palo a un compatriota «por una discusión monetaria».
    Agresión

    Detenido por «abrir la cabeza» con un palo a un compatriota «por una discusión monetaria».

La reyerta, en la que participaron cinco jóvenes, se registró el jueves por la noche en la calle Atilano Rodríguez.

  1. 4

    Imagen principal - Cantabria vivirá un fin de semana a más de 30 grados
    El tiempo

    Cantabria vivirá un fin de semana a más de 30 grados

El litoral y Liébana estarán mañana en aviso amarillo por temperaturas máximas, pero para el lunes se prevén lluvias generalizadas por un frente frío.

  1. 5

    Imagen principal - Cacerolada contra el equipo de Israel en Cabezón
    Ciclismo | La Vuelta

    Cacerolada contra el equipo de Israel en Cabezón

A las 10.00 horas comenzó una cacerolada protagonizada por grupos de apoyo a Palestina en señal de protesta por la participación del equipo de Israel en la ronda junto al Ayuntamiento. Los manifestantes han despedido a los ciclistas con banderas y gritos contra el país hebreo.

Top 50
  1. 1 Herida una mujer en Torrelavega tras un disparo en una disputa familiar
  2. 2

    Asestan un machetazo en la cabeza a un hombre que les perseguía por haberle robado la cartera
  3. 3

    Un paciente sujeto a la cama causa el incendio de Valdecilla cuando intentaba liberarse con un mechero
  4. 4 Lácteos Bien Aparecida. Del pasto a la mesa con constancia y futuro
  5. 5

    El ciclismo se alzó por encima de las banderas
  6. 6

    La inminente finalización del contrato impide al Gobierno de Cantabria sancionar a Ryanair
  7. 7

    Cantabria vivirá un fin de semana a más de 30 grados
  8. 8

    Último intento para cerrar un acuerdo para la subida salarial docente antes de la huelga
  9. 9

    El Ministerio concreta las expropiaciones para las obras de las carreteras nacionales de acceso a Santander
  10. 10

    El TSJC ratifica los 11 años de cárcel a los acusados de matar a Carlos Cubillas en Boo

