Detenido por «abrir la cabeza» con un palo a un compatriota «por una discusión monetaria»

La Policía Local de Santander ha detenido este jueves por la noche a un hombre de 28 años tras herir a otro, de 23 años, ... con un palo en la cabeza tras una pelea iniciada por un «tema monetario».

Según indican fuentes policiales a este periódico, durante el transcurso de la reyerta el implicado, al que se le imputa un supuesto delito de lesiones, cogió un palo y «le abrió la cabeza al otro, provocándole una brecha que requirió de varios puntos de sutura».

Los hechos, que ocurrieron en la calle Atilano Rodríguez a las 23.30 horas, estuvieron protagonizados por cinco jóvenes de origen magrebí, a los que los agentes denunciaron por causar desórdenes en la vía pública. «Todos ellos de parecida edad», añaden a El Diario Montañés las mismas fuentes este viernes.

A requerimiento de los propios vecinos por los ruidos y disturbios provocados por la pelea, hasta el lugar se trasladó una dotación de agentes del Cuerpo, que llamó al personal facultativo para atender a la víctima.

El agredido fue trasladado en una ambulancia del 061 hasta el Hospital Marqués de Valdecilla y los sanitarios manifestaron que las lesiones iban a necesitar puntos de sutura.

Esta pelea se produce apenas un par de días después que otra que también enfrentó a varias personas a palos en Santander, en aquella ocasión en El Alisal. Y ayer también fue noticia otro ataque en Santander, el de un robo con violencia que acabó con un herido por un machetazo.