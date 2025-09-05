Detenido por «abrir la cabeza» con un palo a un compatriota «por una discusión monetaria»
La reyerta, en la que participaron cinco jóvenes, se registró el jueves por la noche en la calle Atilano Rodríguez
Santander
Viernes, 5 de septiembre 2025, 12:00
La Policía Local de Santander ha detenido este jueves por la noche a un hombre de 28 años tras herir a otro, de 23 años, ... con un palo en la cabeza tras una pelea iniciada por un «tema monetario».
Según indican fuentes policiales a este periódico, durante el transcurso de la reyerta el implicado, al que se le imputa un supuesto delito de lesiones, cogió un palo y «le abrió la cabeza al otro, provocándole una brecha que requirió de varios puntos de sutura».
Los hechos, que ocurrieron en la calle Atilano Rodríguez a las 23.30 horas, estuvieron protagonizados por cinco jóvenes de origen magrebí, a los que los agentes denunciaron por causar desórdenes en la vía pública. «Todos ellos de parecida edad», añaden a El Diario Montañés las mismas fuentes este viernes.
A requerimiento de los propios vecinos por los ruidos y disturbios provocados por la pelea, hasta el lugar se trasladó una dotación de agentes del Cuerpo, que llamó al personal facultativo para atender a la víctima.
El agredido fue trasladado en una ambulancia del 061 hasta el Hospital Marqués de Valdecilla y los sanitarios manifestaron que las lesiones iban a necesitar puntos de sutura.
Esta pelea se produce apenas un par de días después que otra que también enfrentó a varias personas a palos en Santander, en aquella ocasión en El Alisal. Y ayer también fue noticia otro ataque en Santander, el de un robo con violencia que acabó con un herido por un machetazo.
