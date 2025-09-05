El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Captura de la calle Atilano Rodríguez, donde tuvo lugar la pelea. Google Maps

Detenido por «abrir la cabeza» con un palo a un compatriota «por una discusión monetaria»

La reyerta, en la que participaron cinco jóvenes, se registró el jueves por la noche en la calle Atilano Rodríguez

Lucio V. Del Campo

Lucio V. Del Campo

Santander

Viernes, 5 de septiembre 2025, 12:00

La Policía Local de Santander ha detenido este jueves por la noche a un hombre de 28 años tras herir a otro, de 23 años, ... con un palo en la cabeza tras una pelea iniciada por un «tema monetario».

