Estas son las cinco noticias del día en Cantabria

DM . Santander Jueves, 11 de septiembre 2025, 15:59 Comenta Compartir

1 Corrupción El funcionario de Obras Públicas pacta con la Fiscalía una pena de 7 años de cárcel

Giro de ciento ochenta grados en el 'caso Obras Públicas', el de la supuesta adjudicación irregular de obras en carreteras a cambio de mordidas. El cabecilla de la trama y exjefe de Carreteras en Cantabria, Miguel Ángel Diez, ha suscrito esta mañana un acuerdo de conformidad con la Fiscalía por el que acepta una pena de 7 años de cárcel y una multa de 963.227 euros, como autor de hasta cuatro delitos: fraude en la contratación, cohecho, blanqueo de capitales y falsedad en documento mercantil.

2 Huelga en Educación Cerca de medio millar de docentes rodea la Consejería de Educación para reivindicar una «lucha digna»

La Junta de Personal Docente ha ofrecido datos del seguimiento de la convocatoria en las enseñanzas medias de Cantabria, que asciende al 45,2%. Según explican, los datos han sido recogidos en el 50% de los institutos y se espera que la participación se incremente esta tarde, momento en que sumará el comienzo del curso en Formación Profesional. Mientras, los docentes cumplieron con la llamada de los sindicatos y cerca de medio millar de profesionales —según la Policía Local de Santander— se citaron frente a la Consejería de Educación en el Río de la Pila. Sobre las 12.00 horas, una marea de camisetas verdes inundaron los aledaños de la sede dirigida por el consejero, Sergio Silva.

3 Sucesos Un nuevo incendio arrasa una vieja casona abandonada en Tanos

La majestuosa casona abandonada conocida como Villa Inocencia, situada en la confluencia de las calles Paseo Fernández Vallejo y Avenida Fernando Arce, en Tanos, ha vuelto a arder esta madrugada en un suceso que recuerda al ocurrido hace justo un año.

4 CEOE Enrique Conde sobre la reducción de jornada: «Es populista y bolchevique»

El responsable de la patronal en Cantabria habla de que pasar de una jornada de 40 horas semanales a una de 37,5 implicaría problemas de productividad y opina que la postura de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y de los sindicatos pertenece a «la época bolchevique».

5 Chile El Geoparque Costa Quebrada recibe la acreditación oficial de la Unesco

El Geoparque Costa Quebrada ya ha recibido la acreditación oficial de la Unesco con la que este espacio cántabro, el primero de la comunidad en contar con esta distinción, pasará a formar parte de la Red Mundial de Geoparques, «consolidando» así su reconocimiento internacional por su significativo valor geológico y natural. El acto de entrega ha tenido lugar este miércoles por la noche en la ciudad chilena de Temuco, en la región de Araucanía.