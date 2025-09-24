Estas son las cinco noticias del día en Cantabria
Santander
Miércoles, 24 de septiembre 2025, 15:48
-
1Música
Rulo cerrará su gira en Santander el 17 de enero con un concierto «muy especial»
El músico cántabro interpretará un repertorio exclusivo acompañado de «familia y amigos» en lo que será su único directo en España en 2026.
-
2Homenaje
Surfistas de Santander despedirán este domingo a José de Diego Poza con un funeral hawaiano
Familiares y amigos de este deportista de 51 años recientemente fallecido celebrarán un homenaje en la Primera Playa de El Sardinero.
-
3Sucesos
La Guardia Civil recupera 41.000 euros estafados a una empresa catalana
La entidad denunció que había recibido un correo electrónico con una factura que esperaba y realizó un pago de más de 70.000 euros.
-
4Santander
La capital cántabra acogerá en noviembre la primera Feria Profesional de Hostelería
El encuentro, que se celebrará los días 10 y 11, acogerá más de 120 stands de diferentes negocios de toda la región abiertos solo para profesionales del sector.
-
5Protesta laboral
La plantilla de DIGI en Cantabria celebra tres días de huelga por un convenio que «empeora nuestros derechos»
Los delegados reprochan que las centrales nacionales de UGT y CC OO dejaron de informar a los territorios cuando trasladaron sus reparos a la negociación.
