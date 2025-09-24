El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El cantante cántabro Rulo. Roberto Ruiz

Estas son las cinco noticias del día en Cantabria

DM .

DM .

Santander

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 15:48

  1. 1

    Música

    Rulo cerrará su gira en Santander el 17 de enero con un concierto «muy especial»

El músico cántabro interpretará un repertorio exclusivo acompañado de «familia y amigos» en lo que será su único directo en España en 2026.

  1. 2

    Imagen principal - Surfistas de Santander despedirán este domingo a José de Diego Poza con un funeral hawaiano
    Homenaje

    Surfistas de Santander despedirán este domingo a José de Diego Poza con un funeral hawaiano

Familiares y amigos de este deportista de 51 años recientemente fallecido celebrarán un homenaje en la Primera Playa de El Sardinero.

  1. 3

    Imagen principal - La Guardia Civil recupera 41.000 euros estafados a una empresa catalana
    Sucesos

    La Guardia Civil recupera 41.000 euros estafados a una empresa catalana

La entidad denunció que había recibido un correo electrónico con una factura que esperaba y realizó un pago de más de 70.000 euros.

  1. 4

    Imagen principal - La capital cántabra acogerá en noviembre la primera Feria Profesional de Hostelería
    Santander

    La capital cántabra acogerá en noviembre la primera Feria Profesional de Hostelería

El encuentro, que se celebrará los días 10 y 11, acogerá más de 120 stands de diferentes negocios de toda la región abiertos solo para profesionales del sector.

  1. 5

    Imagen principal - La plantilla de DIGI en Cantabria celebra tres días de huelga por un convenio que «empeora nuestros derechos»
    Protesta laboral

    La plantilla de DIGI en Cantabria celebra tres días de huelga por un convenio que «empeora nuestros derechos»

Los delegados reprochan que las centrales nacionales de UGT y CC OO dejaron de informar a los territorios cuando trasladaron sus reparos a la negociación.

