Estas son las cinco noticias del día en Cantabria

La inmunóloga, autoridad mundial en esta disciplina, ha recogido el galardón, a mediodía, en un acto celebrado en el Palacio de Festivales de Santander ... y Cantabria.

2 Sanidad Los médicos cántabros están llamados mañana a una nueva jornada de huelga en todo el país

El Sindicato Médico de Cantabria convoca una concentración este viernes, a las 12.00 horas, en la explanada norte de Valdecilla, con el objetivo de reclamar un estatuto propio para los profesionales

3 Trabajo Cantabria logra el mejor dato de empleo en septiembre de su historia pese a perder 6.412 afiliados a la Seguridad Social

Este drástico recorte no tiene su traducción en las cifras de paro, pues el desempleo regional sólo crece en 121 personas.

4 Protesta Estudiantes cántabros secundan la huelga en apoyo al pueblo palestino

La protesta se enmarca dentro de la convocatoria en varias ciudades españolas por Sindicato de Estudiantes contra la invasión israelí en Gaza.

5 Economía CEOE inaugura su C-Meet con el foco puesto en reducir la brecha digital y retener talento en Cantabria

La edición de este año del foro, que tiene lugar en Espacio Santander, se ha convertido en la más concurrida hasta la fecha al reunir a más de 800 personas.