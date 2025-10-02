Estas son las cinco noticias del día en Cantabria
DM
Jueves, 2 de octubre 2025, 14:31
-
1Reconocimiento
Carola García de Vinuesa: «El Premio Valdecilla es una celebración de la medicina y la ciencia»
La inmunóloga, autoridad mundial en esta disciplina, ha recogido el galardón, a mediodía, en un acto celebrado en el Palacio de Festivales de Santander ... y Cantabria.
-
2Sanidad
Los médicos cántabros están llamados mañana a una nueva jornada de huelga en todo el país
El Sindicato Médico de Cantabria convoca una concentración este viernes, a las 12.00 horas, en la explanada norte de Valdecilla, con el objetivo de reclamar un estatuto propio para los profesionales
-
3Trabajo
Cantabria logra el mejor dato de empleo en septiembre de su historia pese a perder 6.412 afiliados a la Seguridad Social
Este drástico recorte no tiene su traducción en las cifras de paro, pues el desempleo regional sólo crece en 121 personas.
-
4Protesta
Estudiantes cántabros secundan la huelga en apoyo al pueblo palestino
La protesta se enmarca dentro de la convocatoria en varias ciudades españolas por Sindicato de Estudiantes contra la invasión israelí en Gaza.
-
5Economía
CEOE inaugura su C-Meet con el foco puesto en reducir la brecha digital y retener talento en Cantabria
La edición de este año del foro, que tiene lugar en Espacio Santander, se ha convertido en la más concurrida hasta la fecha al reunir a más de 800 personas.
