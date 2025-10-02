El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Estas son las cinco noticias del día en Cantabria

DM

Jueves, 2 de octubre 2025, 14:31

  1. 1

    Reconocimiento

    Carola García de Vinuesa: «El Premio Valdecilla es una celebración de la medicina y la ciencia»

La inmunóloga, autoridad mundial en esta disciplina, ha recogido el galardón, a mediodía, en un acto celebrado en el Palacio de Festivales de Santander ... y Cantabria.

Top 50
  1. 1

    Multitudinaria despedida a Raúl Ramírez en Santoña
  2. 2

    La mujer que Valdecilla dio por muerta
  3. 3

    Adiós a Raúl Ramírez, el líder silencioso
  4. 4

    Gema Igual descarta ampliar el estadio de El Sardinero y cierra la puerta a la petición del Racing
  5. 5

    El tráfico vuelve a las temidas Hoces de Bárcena
  6. 6 Una trifulca familiar acaba con un matrimonio y su hijo de 17 años detenidos en Santander
  7. 7

    Los sindicatos amenazan con una huelga indefinida en Educación
  8. 8 La cocina griega se estrena en el centro de Santander
  9. 9

    Invitan a empresas cántabras a sumarse a un gran proyecto pero solo pretenden quedarse con su dinero y sus datos
  10. 10

    Israel concluye la interceptación de la flotilla de Gaza y anuncia que enviará a sus 400 activistas a Europa

