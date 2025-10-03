El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Estas son las cinco noticias del día en Cantabria

DM

Viernes, 3 de octubre 2025, 15:35

    Sanidad

    Los médicos cántabros se suman a la huelga nacional: «Son muchos años viendo como empeoran nuestras condiciones»

El consejero cifra el seguimiento en Atención Primaria en un 42%, mientras que Sindicato Médico eleva el porcentaje al 70%. En Valdecilla el respaldo es ... del 32%, según Sanidad, y alrededor del 75% según los representantes de los profesionales.

Top 50
  1. 1

    Operado en Valdecilla un niño de 4 años tras ser mordido en el cuello por un perro en Ramales
  2. 2

    La mujer que Valdecilla dio por muerta
  3. 3 El aroma de café conquista la calle San Francisco
  4. 4

    Bezana repite como el municipio más rico, pero la renta se dispara en Ribamontán al Mar
  5. 5

    Santander aprobará la Zona de Bajas Emisiones en un pleno extraordinario el próximo martes
  6. 6

    Perros envenenados en Islares: «Me advirtieron del peligro y cuando miré a Tommy ya no se sostenía en pie»
  7. 7 Ramales sancionará a la Seguridad Social por el abandono de la finca de Trefilería
  8. 8

    Las protestas contra Israel llegan a Santander para pedir «el fin del genocidio»
  9. 9 Los médicos cántabros están llamados hoy a una nueva jornada de huelga en todo el país
  10. 10

    Veinte meses de prisión por traficar con cocaína en su peluquería de Santander

