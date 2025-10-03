Estas son las cinco noticias del día en Cantabria
DM
Viernes, 3 de octubre 2025, 15:35
-
1Sanidad
Los médicos cántabros se suman a la huelga nacional: «Son muchos años viendo como empeoran nuestras condiciones»
El consejero cifra el seguimiento en Atención Primaria en un 42%, mientras que Sindicato Médico eleva el porcentaje al 70%. En Valdecilla el respaldo es ... del 32%, según Sanidad, y alrededor del 75% según los representantes de los profesionales.
-
2Agresión
Operado en Valdecilla un niño de 4 años tras ser mordido en el cuello por un perro en Ramales
El menor iba acompañado por su madre cuando se cruzó con el animal, que le atacó por la espalda. Los padres han denunciado los hechos ante la Guardia Civil.
-
3Economía
Bezana repite como el municipio más rico, pero la renta se dispara en Ribamontán al Mar
La llegada de cotizantes de otras localidades o regiones también hace ganar posiciones a Liendo, Villaescusa o Arnuero. Soba sigue a la cola por el gran número de autónomos agrarios y la renta solo cae respecto al año previo en Mazcuerras y, sobre todo, en Torrelavega-
-
4Racing
«Tenemos que ser más consistentes, pero sin perder nuestra esencia»
José Alberto reconoce que «el equipo no está en su mejor momento» antes de recibir al Málaga, pero defiende el estilo ofensivo y pide tiempo para que los nuevos se adapten.
-
5Montaña
Superar el cáncer en las 'Montañas de Vida' de Vega de Pas y Campoo
Una asociación que organiza rutas de senderismo para enfermos oncológicos cubrirá este finde dos trayectos en Cantabria.
