Estas son las cinco noticias del día en Cantabria

Desarticulada una organización que traficaba con grandes cantidades de cocaína.

DM Jueves, 9 de octubre 2025, 14:52 Comenta Compartir

1 Delitos informáticos Detenido en San Vicente de la Barquera el principal proveedor de ciberdelincuentes en España

Bajo el pseudónimo GoogleXCoder diseñaba y comercializaba kits capaces de clonar páginas web de entidades bancarias y todo tipo de organismos estatales.

2 Operación Buciero-Anchoa Desarticulada una organización criminal, dirigida por un santoñés, que traficaba con grandes cantidades de cocaína

La operación ... se ha saldado con tres detenidos, uno de ellos enviado a prisión, la incautación de 60 kilos de cocaína valorados en más de un millón y medio de euros, y la intervención de dos vehículos, siete teléfonos móviles y 3.400 euros.

3 Torrelavega Las trece nuevas viviendas de la calle Consolación comenzarán a construirse este mes La comisión de Urbanismo autoriza el acondicionamiento del inmueble situado en el número 24 de esta vía, promovido por San Fernando. 4 Educación Los alumnos de la UC votarán a sus representantes de curso y centro el próximo 30 de octubre La Universidad de Cantabria anima a los estudiantes a presentar sus candidaturas para convertirse en delegados o ser sus portavoces en los Consejos de Departamento, entre otros. 5 Tribunales La Audiencia requiere al fiscal que suba las penas pactadas del 'caso Obras Públicas' La magistrada que juzgará la causa discrepa con la Fiscalía sobre el criterio jurídico aplicado para calcular el castigo.

