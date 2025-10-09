El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Desarticulada una organización que traficaba con grandes cantidades de cocaína. OPC

Estas son las cinco noticias del día en Cantabria

DM

Jueves, 9 de octubre 2025, 14:52

  1. 1

    Imagen principal - Detenido en San Vicente de la Barquera el principal proveedor de ciberdelincuentes en España
    Delitos informáticos

    Detenido en San Vicente de la Barquera el principal proveedor de ciberdelincuentes en España

Bajo el pseudónimo GoogleXCoder diseñaba y comercializaba kits capaces de clonar páginas web de entidades bancarias y todo tipo de organismos estatales.

  1. 2

    Imagen principal - Desarticulada una organización criminal, dirigida por un santoñés, que traficaba con grandes cantidades de cocaína
    Operación Buciero-Anchoa

    Desarticulada una organización criminal, dirigida por un santoñés, que traficaba con grandes cantidades de cocaína

La operación ... se ha saldado con tres detenidos, uno de ellos enviado a prisión, la incautación de 60 kilos de cocaína valorados en más de un millón y medio de euros, y la intervención de dos vehículos, siete teléfonos móviles y 3.400 euros.

Te puede interesar

