Estas son las cinco noticias del día en Cantabria
DM
Viernes, 10 de octubre 2025, 15:17
-
1Laredo
Aparece el cadáver de una ballena de Cuvier en la playa Salvé
Se trata del cuerpo en descomposición de una hembra adulta que podría haber estado dos meses flotando en el mar.
-
2Al volante
Un vecino de Santander se graba conduciendo a 261 kilómetros por hora y lo publica en redes sociales
El conductor, de 28 años ... , llevaba a otras seis personas en el coche, cuatro de ellas menores, que viajaban sin cinturón de seguridad.
-
3Santander
La nueva campaña de bonos para el comercio arrancará el día 22
Los usuarios y los establecimientos podrán adherirse a partir del lunes y los descuentos serán de 10 euros por cada 25 gastados.
-
4Agenda de ocio
Por 'Pilares' muchos planes
Este fin de semana vayamos de fiesta, de concierto, de verbena, tomemos unas cañas y escuchemos unos cuentos a la luz de la luna.
-
5Fútbol | Racing
«La meritocracia va a primar muchísimo más este año porque la exigencia es muy alta»
José Alberto López regresa a El Molinón convencido de que «El equipo tambien tiene que crecer en ambientes como el del domingo».
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión