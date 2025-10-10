El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Estas son las cinco noticias del día en Cantabria

Viernes, 10 de octubre 2025, 15:17

  1. 1

    Laredo

    Aparece el cadáver de una ballena de Cuvier en la playa Salvé

Se trata del cuerpo en descomposición de una hembra adulta que podría haber estado dos meses flotando en el mar.

  1. 2

    Imagen principal - Un vecino de Santander se graba conduciendo a 261 kilómetros por hora y lo publica en redes sociales
    Al volante

    Un vecino de Santander se graba conduciendo a 261 kilómetros por hora y lo publica en redes sociales

El conductor, de 28 años ... , llevaba a otras seis personas en el coche, cuatro de ellas menores, que viajaban sin cinturón de seguridad.

Top 50
  1. 1 Detenido en San Vicente de la Barquera el principal proveedor de ciberdelincuentes en España
  2. 2 Percha Santander cerrará la tienda del Paseo de Pereda el 31 de diciembre
  3. 3 Un vecino de Santander se graba conduciendo a 261 kilómetros por hora y lo publica en redes sociales
  4. 4

    La hermana del exalcalde de Cartes también consiguió plaza fija en el mismo proceso que él
  5. 5

    «Mientras unos me agarraban y se reían, otros me rajaban con un cúter»
  6. 6

    Desarticulada una organización criminal, dirigida por un santoñés, que traficaba con grandes cantidades de cocaína
  7. 7

    Las trabajadoras de Sierrallana condenadas pedirán la suspensión de su pena de cárcel
  8. 8

    El Hotel Colón avanza en su rehabilitación integral y dice adiós a su clásica fachada
  9. 9

    Indignación entre las víctimas del acoso en Sierrallana: «Nos machacaron, es vergonzoso»
  10. 10

    Mario González será a partir del martes el alcalde más joven de Cantabria en Tudanca

