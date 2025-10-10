Estas son las cinco noticias del día en Cantabria

DM Viernes, 10 de octubre 2025, 15:17 Comenta Compartir

1 Laredo Aparece el cadáver de una ballena de Cuvier en la playa Salvé

Se trata del cuerpo en descomposición de una hembra adulta que podría haber estado dos meses flotando en el mar.

2 Al volante Un vecino de Santander se graba conduciendo a 261 kilómetros por hora y lo publica en redes sociales

El conductor, de 28 años ... , llevaba a otras seis personas en el coche, cuatro de ellas menores, que viajaban sin cinturón de seguridad.

3 Santander La nueva campaña de bonos para el comercio arrancará el día 22 Los usuarios y los establecimientos podrán adherirse a partir del lunes y los descuentos serán de 10 euros por cada 25 gastados. 4 Agenda de ocio Por 'Pilares' muchos planes Este fin de semana vayamos de fiesta, de concierto, de verbena, tomemos unas cañas y escuchemos unos cuentos a la luz de la luna. 5 Fútbol | Racing «La meritocracia va a primar muchísimo más este año porque la exigencia es muy alta» José Alberto López regresa a El Molinón convencido de que «El equipo tambien tiene que crecer en ambientes como el del domingo».

