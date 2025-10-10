Por 'Pilares' muchos planes

La Virgen del Pilar dice que este fin de semana llega cargadito de propuestas de todos los estilos y para todos los públicos. Además va a hacer buenísimo ... , así que hay que aprovechar estos días del otoño. Y aunque casi parece perdido el festivo del 12 de octubre porque cae en domingo, no nos lamentemos y aprovechemos lo que podamos estos días en los que tenemos opciones de ocio en cada punto cardinal de la región.

Guarnizo y Liencres Estas dos localidades celebran las Fiestas del Pilar

Guarnizo encara este fin de semana festivo que arranca el viernes con el pregón y el desfile de gigantes y cabezudos. Por la noche toca bailar al ritmo de la Orquesta Malassia. La programación continúa hasta el domingo, el día grande, en el que la música y la gastronomía serán protagonistas, con permiso de la Guardia Civil que, por supuesto, celebra su día.

Liencres honra también a la Virgen del Pilar con un amplio programa que incluye un concurso de ollas ferroviarias, romería y verbena el sábado; sesión vermú y parque infantil el domingo.

Palacio de Festivales de Cantabria La Abadía presenta 'Los yugoslavos' de Juan Mayorga

La compañía La Abadía presenta el viernes y el sábado, a las 19.30 horas en el Palacio de Festivales, la obra 'Los yugoslavos', de Juan Mayorga. Javier Gutiérrez, Luis Bermejo, Marta Gómez y Alba Planas ponen en escena en la Sala Pereda esta obra sobre la tristeza, el amor y la búsqueda de un lugar en el mundo.

Laredo y Reocín Dos citas con la mejor cerveza para brindar

Por influencia alemana, la cerveza también es protagonista cada mes de octubre. Este fin de semana Cantabria celebra dos festivales en torno a esta bebida surgida en abadías y monasterios.

Laredo acoge su Festival Europeo de la Cerveza. Organizado por la Asociación San Rock-e, afronta hasta el domingo su decimoquinta edición en una carpa instalada en el aparcamiento de los Juzgados. Participan diez establecimientos hosteleros locales, cada uno representando a un país europeo mediante la oferta de gastronomía típica y diferentes variedades de cerveza de barril rubia, tostada o de trigo.

Por su parte, la quinta edición del Reocín Beer Fest, tendrá lugar el viernes y el sábado en el Parque de La Robleda de Puente San Miguel y cuenta con un variado programa de actividades, talleres y conciertos.

Distintos lugares de Santander El Festival Plataforma combina propuestas escénicas con las artes vivas

En un plano más cultural y tranquilo, Santander acoge hasta el domingo el II Festival de artes performativas 'Plataforma', que pretende convertir la ciudad en «un espacio vivo de creación contemporánea». Para ello seis puntos de la ciudad serán el escenario de esta muestra en la que la creación unirá a público y artistas.

Castro Urdiales y Reinosa Te van a contar un cuento

Si lo que te apetece es que te cuenten cuentos tienes dos propuestas muy atractivas en los extremos este y sur de la región.

El Castillo-Faro de Castro Urdiales celebra el III Festival de Cuentos de Cantabria 'Un faro de cuentos'. La entrada es libre y hay cuentos para todos los públicos. El viernes a las 19.00 horas Pablo Albo hablará para el público adulto. El sábado a las 18.00 horas lo hará para las familias. A las 19.00 horas Virginia Imaz Quijera contará 'La domadora de sueños'. Aldo Méndez dedicará sus cuentos el domingo a un público familiar a las 12.00 horas. Y los más atrevidos tendrán su oportunidad a las 13.15 horas con el micro abierto.

Por su parte, Reinosa se adentra este sábado en el mundo de los cuentos con la 'Noche Encuentada', que celebrará su novena edición, con la representación de más relatos, nuevas localizaciones y más colectivos de la ciudad, sumados a una cita que no ha dejado de crecer en los últimos años y que ya es ya una parada obligada para los cientos de amantes de las breves narraciones fantásticas. Los cuentos empiezan a las 20.00 horas pero desde las 18.00 horas hay actividades por las calles del centro de la ciudad.

Palacio de Deportes de Santander Antonio Orozco presenta 'La gira de mi vida'

Antonio Orozco acerca este sábado a Santander, a las 21.00 horas en el Palacio de Deportes 'La gira de mi vida', un tour que supone el regreso a los escenarios para celebrar los 25 años de su carrera profesional.

En las calles de Comillas XIX edición del Día de la Bicicleta

Comillas celebra el domingo la XIX edición del Día de la Bicicleta que tendrá un recorrido de aproximadamente seis kilómetros pensado para disfrutar del deporte en familia y del entorno natural del municipio. Las inscripciones se pueden realizar el mismo día del evento, entre las 10.30 y 11.45 horas, en los bajos del Ayuntamiento.

Playa San Juan de la Canal de Soto de la Marina Bezana celebra una nueva edición del Dog Fest

El mejor amigo del hombre es el protagonista este domingo en Bezana con la celebración de este 'Dog fest' que empieza a las 11.00 horas y durará toda la mañana. Desfiles, concursos, animación infantil y exhibiciones caninas protagonizan una jornada solidaria para toda la familia.