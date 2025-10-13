El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Luis Palomeque

Estas son las cinco noticias del día en Cantabria

DM

Lunes, 13 de octubre 2025, 14:50

Comenta

  1. 1

    Imagen principal - Casares, sobre la obtención de la plaza de Agustín Molleda en Cartes: «No veo polémica»
    Cartes

    Casares, sobre la obtención de la plaza de Agustín Molleda en Cartes: «No veo polémica»

El líder de los socialistas ha cerrado filas para defender a su secretario de Organización del partido y asegura que el procedimiento utilizado para ... estabilizar el puesto de trabajo del exalcalde fue «legal, transparente y totalmente ético».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    José María Fernández: «Era aberrante lo que se vivía en el laboratorio de Sierrallana, el acoso de las condenadas era diario»
  2. 2

    El tren Santander-Bilbao: dos trazados, 4.000 millones de coste y una rentabilidad cuestionada
  3. 3

    La Olimpiada del Tudanco reúne a 700 reses en Cabezón de la Sal
  4. 4

    Comienza el vaciado de la sede del SCS con las 16.000 cajas del archivo
  5. 5 El PSOE denuncia las «mentiras» del futuro alcalde de Tudanca
  6. 6

    «Di la cara por el PP y me dejaron tirado, el partido me negó el pan y la sal»
  7. 7

    Una trainera cántabra conquista el Támesis
  8. 8

    Casi seis años de espera en el caso Novo Banco: «Me siento en completo desamparo»
  9. 9 Morante de la Puebla se corta la coleta en Las Ventas y deja huérfano el toreo
  10. 10

    Muy encajador; poco pegador

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Estas son las cinco noticias del día en Cantabria

Estas son las cinco noticias del día en Cantabria