Estas son las cinco noticias del día en Cantabria

El líder de los socialistas ha cerrado filas para defender a su secretario de Organización del partido y asegura que el procedimiento utilizado para ... estabilizar el puesto de trabajo del exalcalde fue «legal, transparente y totalmente ético».

2 Investidura Mario González será este martes alcalde de Tudanca en medio de la polémica sobre su currículo

El PSOE le acusa de mentir y el futuro regidor y su partido, el PP, se remiten a su mensaje en redes sin ampliar explicaciones: «Es una calumnia que lo haya falseado».

3 Luto Cantabria llora el fallecimiento de José Miguel Guerra, figura clave de la cultura montañesa

El consejero de Cultura destaca del presidente de la Agrupación de Danzas Virgen de las Nieves su «pasión por cuidar nuestro folclore».

4 Tribunales La Audiencia devuelve al Juzgado el caso de la sumisión química en Santander por un defecto de forma

Estima el recurso de la Fiscalía, que está conforme con el archivo de la causa y la denuncia por falso testimonio, y ordena a la jueza que tramite el asunto por procedimiento sumario sin procesamiento

5 Patrimonio Enmedio pide al Obispado la reparación urgente de la Colegiata de Cervatos, herida de humedades

A la Corporación le preocupan las «diferentes patologías detectadas» en la joya románica, que se encuentra actualmente «a falta de conservación».