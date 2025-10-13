Estas son las cinco noticias del día en Cantabria
Lunes, 13 de octubre 2025, 14:50
1Cartes
Casares, sobre la obtención de la plaza de Agustín Molleda en Cartes: «No veo polémica»
El líder de los socialistas ha cerrado filas para defender a su secretario de Organización del partido y asegura que el procedimiento utilizado para ... estabilizar el puesto de trabajo del exalcalde fue «legal, transparente y totalmente ético».
2Investidura
Mario González será este martes alcalde de Tudanca en medio de la polémica sobre su currículo
El PSOE le acusa de mentir y el futuro regidor y su partido, el PP, se remiten a su mensaje en redes sin ampliar explicaciones: «Es una calumnia que lo haya falseado».
3Luto
Cantabria llora el fallecimiento de José Miguel Guerra, figura clave de la cultura montañesa
El consejero de Cultura destaca del presidente de la Agrupación de Danzas Virgen de las Nieves su «pasión por cuidar nuestro folclore».
4Tribunales
La Audiencia devuelve al Juzgado el caso de la sumisión química en Santander por un defecto de forma
Estima el recurso de la Fiscalía, que está conforme con el archivo de la causa y la denuncia por falso testimonio, y ordena a la jueza que tramite el asunto por procedimiento sumario sin procesamiento
5Patrimonio
Enmedio pide al Obispado la reparación urgente de la Colegiata de Cervatos, herida de humedades
A la Corporación le preocupan las «diferentes patologías detectadas» en la joya románica, que se encuentra actualmente «a falta de conservación».
